A l’occasion de la conférence Build 2024 qui se tient cette semaine, Microsoft a dévoilé un nouveau membre dans l’interminable liste de ses IA « Copilot » : Team Copilot. A ne surtout pas confondre avec « Copilot for Teams », Team Copilot est un assistant virtuel qui ne vous est pas « personnel » mais qui est là pour aider toute votre équipe et se comporte comme un membre à part entière de celle-ci.

La conférence Build de Microsoft est une conférence essentiellement destinée aux développeurs. Sans surprise, au lendemain du lancement capital de l’ère des « Copilot+ PC », Microsoft a fait une nouvelle fois de l’IA le thème central de sa conférence. Avec des tonnes d’outils et de modèles pour permettre aux développeurs d’embarquer toujours plus d’IA dans leurs applications et imaginer d’infinis cas d’usage des IA sur le Cloud et les PC.

Mais l’éditeur en a aussi profité pour présenter une de ses nouvelles IA en préparation utile à toutes les équipes au sein des entreprises (et pas uniquement aux équipes de développement).

Elle s’appelle « Team Copilot », un nom qui finalement des plus parlants mais qui peut prêter à confusion avec « Copilot for Teams », l’IA intégrée à Microsoft Teams pour les abonnés à Teams Premium ou à Microsoft Copilot 365.

Team Copilot fait entrer l’IA au cœur de la collaboration en entreprise. Cette IA est en réalité une extension de Copilot for Microsoft 365 ou, pour être plus précis, une nouvelle expérience au sein de l’offre Copilot for Microsoft 365.

Avec Team Copilot, chaque équipe au sein d’une entreprise va pouvoir bénéficier d’un assistant virtuel agissant comme un véritable membre à part entière pour faciliter leur travail au quotidien.

Concrètement, Team Copilot interviendra directement dans les applications de collaboration comme Teams, Loop ou encore Planner. Cet assistant IA pourra par exemple animer des réunions en gérant l’ordre du jour et en prenant des notes accessibles à tous les participants pour une co-édition en temps réel. Dans les discussions de groupe, il mettra en avant les informations les plus importantes, suivra les actions à mener et veillera à ce que les problèmes évoqués soient résolus.

Mais la véritable plus-value de Team Copilot réside dans ses capacités de gestion de projet. Tel un chef de projet attentif et réactif, il créera et assignera les tâches, surveillera le respect des échéances et sollicitera les membres de l’équipe lorsque leur contribution sera nécessaire. De quoi assurer un déroulement optimal de chaque projet en cours ou à venir.

Avec Team Copilot, Microsoft franchit une nouvelle étape dans sa vision d’un assistant personnel IA en le faisant évoluer désormais en membre virtuel des équipes et en l’intégrant encore un peu plus profondément non seulement dans les outils de productivité et de collaboration mais également dans les processus d’équipes pour en décupler l’efficacité.

Team Copilot sera disponible en préversion plus tard dans l’année. Une licence Copilot for Microsoft 365 sera nécessaire pour y accéder. Et pour saisir plus concrètement à quoi il ressemblera, voici une petite vidéo proposée par Microsoft.

