Qualcomm a lancé à l’occasion de la Build 2024 un nouveau PC de développement conforme aux spécifications Copilot+ PC et animé par son fameux processeur Snapdragon Elite X afin d’encourager les développeurs Windows à porter leurs applications sur ARM et à inventer les nouvelles expériences IA.

Le succès de l’initiative « Copilot+ PC » et des nouveaux PC Surface lancés cette semaine repose en grande partie sur la disponibilité non seulement d’applications natives ARM sous Windows mais aussi de nouvelles applications et nouveaux usages IA. Microsoft et Qualcomm le savent pertinamment. Ils avaient déjà tenter de lancer un kit de développement l’an dernier limité par le manque de puissance du processeur embarqué (un Snapdragon 7c Gen 2).

Lors de la Build 2024, Qualcomm a décidé de passer à la vitesse supérieure en créant un nouveau mini PC de Bureau, à destination des développeurs, basé sur son tout nouveau processeur Snapdragon Elite X.

Windows a besoin d’applications ARM. Et ce nouveau processeur délivre des performances exceptionnelles dont seules des applications natives peuvent tirer pleinement partie, même si la nouvelle couche d’émulation Intel de Windows 11 24H2 se révèle deux fois plus rapide qu’avant et exécute désormais sans accroc les logiciels Windows x86 existants.

Mais Windows a désormais aussi besoin d’applications IA. Et actuellement, seuls les processeurs Qualcomm Snapdragon X fournissent les performances NPU minimales attendues par Windows. D’où l’importance de ce nouveau Snapdragon Dev Kit for Windows, un PC compact alimenté par une édition développeur de la puce Snapdragon X Elite. Ce kit est spécialement conçu pour accélérer le développement de la prochaine génération d’applications d’intelligence artificielle sur PC Copilot+.

Kedar Kondap, vice-président senior et directeur général de l’informatique et du jeu chez Qualcomm, explique : « Le Snapdragon Dev Kit for Windows est spécialement conçu pour accélérer la prochaine génération d’applications d’IA sur PC. Ce système donne aux développeurs accès à notre puissant CPU Qualcomm Oryon et à un NPU de 45 TOPS, afin qu’ils puissent construire les applications d’IA du futur. »

Ce kit de développement n’est pas destiné à un usage privé, mais spécifiquement au développement d’applications d’IA sur PC. Il exécute nativement la chaîne d’outils Windows on Snapdragon et est équipé des runtimes, bibliothèques et frameworks nécessaires aux développeurs pour créer des programmes alimentés par l’IA. Il dispose également de plusieurs ports le rendant compatible avec des systèmes multi-écrans.

Grâce à ce PC compact, les développeurs disposent d’un environnement leur permettant de créer, déboguer et tester des applications et expériences pour les Copilot+ PCs.

Les développeurs pourront acheter le Snapdragon Dev Kit à partir du 18 juin, au prix de vente de 899,99 $.

SPECIFICATIONS

Processeur : Snapdragon X Elite (X1E-00-1DE)

CPU : Qualcomm Oryon CPU. 12 cores, up to 3.8 GHz. Total cache: 42 MB. Dual Core Boost up to 4.3 GHz

GPU : Qualcomm® Adreno™ GPU. Up to 4.6 TFLOPS

NPU : Qualcomm® Hexagon™ NPU. Up to 45 TOPS

Taille: 199 mm x 175 mm x 35 mm

Mémoire : 32 GB LPDDR5x RAM

Stockage : 512 GB Fast NVMe

Connexions : 3x USB 4 Type-C, 2x USB 3.2 Type-A, 1x RJ45 Ethernet, 1x 3.5 mm audio jack, 1x HDMI, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

