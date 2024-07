Microsoft a commencé à déployer son « Copilot Dashboard », conçu pour comprendre les usages de l’IA dans l’entreprise et en mesurer le retour sur investissement, à toutes les entreprises disposant d’au moins 100 abonnements Copilot for Microsoft 365.

En février dernier, Microsoft annonçait Copilot Dashboard, un tableau de bord spécial offrant aux entreprises un moyen de contrôler et comprendre l’usage des IA « Copilot » par les collaborateurs.

La Preview privée rattachait cette fonctionnalité au tableau de bord de Viva Insight, l’outil EX (Employee eXperience) de Microsoft.

Cette semaine, Microsoft a annoncé le déploiement progressif de la Copilot Dashboard à toujours plus d’entreprises. Dans un premier temps, seules les entreprises disposant de plus de 100 abonnements Copilot for Microsoft 365 verront apparaître dans les prochains jours l’accès à ce tableau de bord. Un déploiement plus général est prévu « dans les prochains mois ».

Désormais, plus besoin d’une licence Viva Insight : le coût du Copilot Dashboard est désormais intégré à l’offre « Copilot for Microsoft 365 » ce qui paraît à la fois plus logique et permet de verser un peu plus de valeur à cette offre bien trop onéreuse (qui, en pratique, double le coût de la licence Microsoft 365 pour des fonctionnalités IA pas vraiment plus utiles pour l’instant que les abonnements ChatGPT plus ou Copilot Pro).

Copilot Dashboard se présente sous la forme d’un cockpit de pilotage qui permet de :

– Préparer le déploiement des IA Copilot au sein de l’entreprise,

– Comprendre les usages réels de Copilot au sein de l’entreprise,

– Mesurer l’impact des investissements dans l’IA Copilot.

Voilà un outil bien utile pour permettre aux entreprises de mieux cerner leurs besoins en IA générative, comprendre la maturité de leurs collaborateurs sur ce sujet et mesurer en partie le ROI d’une licence onéreuse (celle de Copilot for Microsft 365). Maintenant, un tel tableau serait encore plus utile s’il s’ouvrait à toutes les IA du marché et permettait de comprendre les besoins sur d’autres IA comme Claude AI, Mistral Le Chat, Adobe Firefly, etc.

