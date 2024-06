Cette semaine marque le lancement officiel des premiers Copilot+ PC avec la disponibilité mondiale des nouveaux processeurs Snapdragon X de Qualcomm et des premières machines à en être équipées. Petit tour en photo et vidéo des premiers modèles à arriver sur le marché.

Sur le papier, les Copilot+ PC sont des PC dopés aux accélérateurs NPU et équipés d’un Windows 11 dopé à l’IA générative qui exploite justement ce NPU embarqué. Sur le papier toujours, les Copilot+ PC exigent 16 Go de RAM minimum, 256 Go minimum de stockage SSD et un NPU intégré de 40 Tops minimum. Sur le papier, les Copilot+ PC peuvent aussi bien être animés par des processeurs x86 (Intel, AMD) que par des processeurs ARM (Qualcomm).

Ça, c’est la théorie. En pratique, un seul processeur PC dispose d’un NPU de plus de 40 TOPS : le Snapdragon X (aussi bien dans sa déclinaison Plus que dans sa déclinaison Elite), nouveau processeur de Qualcomm spécialement conçu pour cette nouvelle ère. Intel ne proposera un tel NPU que sur sa prochaine génération « Lunar Lake » de processeurs Intel Core Ultra et AMD sur ses futurs Ryzen 300 Series qui n’arriveront pas sur les machines avant la fin de l’année.

Dit autrement, l’arrivée des Copilot+ PC marque également les véritables débuts de Windows on ARM, autrement dit de Windows sur architecture ARM. Une nouvelle ère s’ouvre ainsi à Windows qui nous promet des PC plus intelligents mais aussi des PC plus autonomes. L’architecture ARM offre en effet une performance par Watt sans équivalence dans l’univers Intel. Les « Copilot+ PC » affichent ainsi une autonomie souvent supérieure à 20 heures d’utilisation tout en conservant des performances normales.

L’IA des Copilot+ PC exige un accélérateur capable d’exécuter 40 TOPS soit 40 000 milliards d’opérations par seconde. Ce qui nécessite un très haut degré de parallélisation au sein même d’une puce. Par comparaison, selon Microsoft, il faudrait 20 processeurs Intel Core i7 pour atteindre cette performance, ce qui nécessiterait 440 Watts d’énergie et serait très coûteux. Une carte accélératrice avec un seul GPU NVidia 3080RTX peut atteindre une telle performance mais nécessite 320 Watts.

En comparaison, le NPU des Qualcomm Snapdragon X réalise la même performance en ne consommant que 4 Watts ! Ce qui change évidemment toute la donne. D’autant qu’il réalise ces calculs sans monopoliser ni le processeur ni le GPU qui restent 100% opérationnels pour les tâches non IA.

 <

À la Build 2024, Microsoft s’est efforcée de séduire les développeurs avec de nombreux outils de développement simplifiant l’exploitation des modèles IA embarqués dans Windows afin de voir surgir toute une nouvelle génération d’Apps « intelligentes » tirant profit du NPU pour concrétiser de nouveaux usages et de nouvelles expériences. On peut s’attendre à rapidement voir fleurir des applications ne fonctionnant pleinement que sur Copilot+ PC.

Pour parfaire le tableau et permettre à cette initiative de s’envoler, il faut aussi des ordinateurs, des machines capables de séduire un large public malgré des tarifs forcément élevés étant donné les spécifications minimales requises.

Et les constructeurs semblent jouer le jeu avec beaucoup de sérieux. Nous vous proposons un tour – essentiellement en vidéos – des premiers « Copilot+ PC » annoncés. Un florilège de machines IA plus séduisantes les Unes que les autres.

Chez Microsoft

Commençons par Microsoft qui a lancé en même temps que le concept « Copilot+ PC » ses deux premiers appareils Surface estampillés de ce label : La Surface Pro 11 et le Surface Laptop 7.

La Surface Pro 11 est sans aucun doute l’appareil « 2 en 1 » le plus abouti du marché. Son écran se débarrasse enfin des disgracieux bords élargis de l’écran pour adopter un écran format 13 pouces tactile à bords fins et une dalle OLED (en option) 120 Hz. La machine bénéficie de 2 ports USB-C (USB4), du WiFi 7, du Bluetooth 5.4, d’une puce de sécurité Pluton, d’une caméra frontale Quad HD, d’une caméra arrière 10 MP ultra grand-angle. Elle pèse 895 grammes. L’autonomie s’élève à 14 heures. Mais la grande nouveauté réside dans son clavier protecteur (optionnel) qui peut désormais fonctionner en toute autonomie à distance, sans être aimanté à la Surface Pro ! Les tarifs démarrent à 1 199 euros avec un Qualcomm Snapdragon Plus X (10 cœurs, SSD 256 Go, écran LED) et 1 799 euros pour un Snapdragon Elite X (12 cœurs, SSD 512 Go, écran OLED). Pour comprendre les différences entre ces différents CPU « Snapdragon X », référez vous à l’encadré tout en bas de cet article.

 <

Le Surface Laptop 7 est un appareil plus classique mais d’un splendide design. Il est décliné en une version 13,8 pouces avec un écran tactile (malheureusement non OLED) et en version 15 pouces avec écran tactile (là aussi non OLED). La version 13 pouces pèse 1,3 Kg et offre 20 heures d’autonomie. La version 15 pouces pèse 1,6 Kg et procure 22 heures d’autonomie. Les deux machines disposent de 2 ports USB-C (USB4), d’un port USB-A (USB 3.1), d’une prise casque, d’une caméra frontale Windows Hello Full HD, du WiFi 7, du Bluetooth 5.4. La version 15 pouces intègre aussi un lecteur microSDXC.

Le modèle 13 pouces démarre à 1 199 euros avec un Snapdragon X Plus et 256 Go de SSD.

Le modèle 15 pouces démarre à 1 549 euros avec un Snapdragon X Elite et 256 Go de SSD.

<

Chez HP

Le constructeur HP propose d’ores et déjà deux modèles de Copilot+ PC à base de processeurs Snapdragon X : un modèle grand public, l’Omnibook X, et un modèle plus pro, l’EliteBook Ultra.

Le HP Omnibook X 14’’, ultra fin et sobre mais élégant, est animé par un processeur Snapdragon Elite X (X1E-78-100) à 12 cœurs. Son écran 14 pouces Eyesafe est tactile. La machine est déclinée en version 16 et 32 Go de RAM avec un stockage allant jusqu’à 2 To. Elle pèse seulement 1,35 Kg tout en procurant 26 heures d’autonomie ! Aux US, le prix démarre à 1.150 dollars (RAM de 16 Go, SSD de 512 Go), le prix français n’est pas encore connu.

<

Le HP EliteBook Ultra G1q est un cran au-dessus en termes de look et de finesse de design, surtout dans sa robe bleu électrique. C’est un appareil plus orienté vers les entreprises et les utilisateurs professionnels. La machine dispose d’un écran 14 pouces d’une résolution de 2240×1400 pixel. Elle est animée par un processeur Snapdragon Elite X (X1E-78-100) à 12 cœurs et embarque 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Elle possède deux ports USB4, un port USB A 3.2 et une caméra 5 MP avec capteur IR. L’autonomie devrait dépasser les 24 heures et son poids sur la balance ne dépasse pas 1,35 Kg.

Chez Samsung

Samsung s’était déjà essayé aux processeurs ARM par le passé. Pas étonnant, dès lors, de voir le constructeur une nouvelle fois accompagner Qualcomm cette fois en appui sur les nouveaux processeurs Snapdragon X. Samsung propose un PC Copilot+ en deux tailles d’écran différentes.

Le Galaxy Book4 Edge combine les intelligences de Windows aux intelligences Galaxy AI. Il est décliné en version 14 pouces et en version 16 pouces (avec un clavier doté d’un pavé numérique). L’écran AMOLED est tactile et 120Hz, le clavier est rétroéclairé. La machine dispose de 2 ports USB4 et ne pèse que 1,16 Kg dans sa version 14 pouces. Cette dernière est animée par un Snapdragon X Elite X1E-80-100 à 3,4 GHz alors que la version 16 pouces bénéficie d’un processeur un rien plus rapide avec un X1E-84-100 à 3,8 GHz. La machine est livrée avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go (modèle 14’’ 2880×1800 pixels) ou 1 To (modèle 16’’). Les prix démarrent à 1799 euros TTC. L’autonomie est annoncée à 22 heures sur le modèle 16 pouces.

<

Chez Lenovo

Le leader mondial du marché PC ne pouvait rester en marge. Il a mis tout son savoir-faire pour proposer un premier Copilot+ PC qui se démarque par bien des aspects.

Le Yoga Slim 7x est l’un des modèles les plus attendus. D’abord parce qu’il est magnifique avec ses courbes ultrafines, sa robe Cosmic Blue et surtout son écran OLED tactile des plus lumineux (90 HZ, résolution de 2944×1840 pixels). Ensuite, la machine ne pèse que 1,28 Kg malgré une batterie de 70 Whr qui lui procure une autonomie de plus de 25 heures. Équipée d’un Snapdragon Elite X (X1E-78-100), elle est déclinée en version 16 ou 32 Go de RAM et en version 512 ou 1 To de SSD. Elle embarque 3 ports USB4. Son prix démarre à 1 599 euros.

Le ThinkPad T14s Gen 6 est plutôt destiné aux entreprises. Confiant sur la qualité de l’émulation Intel « Prism », Lenovo tente ainsi le pari d’imposer dès aujourd’hui les processeurs ARM dans l’univers professionnel. Cet appareil dérive directement des précédentes générations de ThinkPad T14s en Intel. On y retrouve tout l’arsenal de boucliers « Pro » de Lenovo comme la protection ThinkShield ou le mécanisme de blindage du firmware et du hardware Pluton. Le ThinkPad T14s Gen 6 veut s’imposer en nouvelle référence en termes de performances et d’efficacité pour les ordinateurs portables professionnels sous Windows. On y retrouve 64 Go de RAM en LPDDR5x, une caméra FHD+IR avec obturateur physique et un disque SSD de 1 To ainsi que 2 ports USB4 (40 Gbps) et 2 ports USB-A 3.2. La machine est ultra légère avec ses 1,24 Kg. L’autonomie n’est pas précisée mais devrait dépasser les 20 heures. Les tarifs démarrent à 1.699 dollars.

Chez DELL

Dell est tout simplement le plus prolifique des constructeurs en matière de Copilot+ PC. Le fabricant propose pas moins de quatre modèles, qui dérivent directement des derniers modèles en processeurs Intel Core Ultra !

Le Dell XPS 13 est à Dell ce que le MacBook Air est à Apple. Un fleuron, une référence, un appareil ultra-nomade et ultra-élégant. C’est l’appareil le plus léger et le plus fin de Dell mais c’est désormais aussi le plus autonome : 27 heures d’autonomie. L’appareil est équipé d’un processeur Snapdragon X Elite (le X1E-80-100), peut avoir jusqu’à 64 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 2 To de SSD. Dell le décline en version avec écran 13,4 pouces FHD+ non tactile (1920×1200 pix), écran 13,4 pouces QHD+ tactile (2560×1600 pix) ou avec écran 13,4 pouces OLED tactile (2880×1800 pix). Il dispose de 2 ports USB4 et pèse seulement 1,17 Kg !!! Les tarifs démarrent à 1.300 dollars.

Le Dell Inspiron 14 Plus est le premier Copilot+ PC de la gamme Inspiron, celle de portables les plus accessibles de Dell. Et pour obtenir un prix le plus bas possible, Dell équipe cette machine du Snapdragon X Plus. L’appareil est livré avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Il dispose d’un écran 14 pouces QHD+ tactile, d’un clavier rétroéclairé, d’un lecteur micro SD, de deux ports USB4, d’un port USB 3.2 type A, d’un port audio et d’une caméra FHD avec IR. L’autonomie atteint les 21 heures. L’appareil s’affiche aux USA à un prix de 1.099,99 dollars.

Le Dell Latitude 5455 est un modèle entreprise d’entrée de gamme qui intègre toutes les sécurités attendues. Il est doté d’un écran 14 pouces pour un poids de moins de 1,4 Kg. Apparemment, Dell veut l’équiper d’un Snapdragon X Plus. La machine ne sera disponible qu’à la rentrée.

Le Dell Latitude 7455, également annoncé mais pas disponible avant la rentrée, est une version plus premium dotée d’un écran tactile de 14 pouces QHD+. Il offre 21 heures d’autonomie et un processeur Snapdragon X Elite. Il pourra disposer d’une connectivité 5G.

Chez Asus

Le premier PC Copilot+ d’Asus ne fait pas dans l’excentricité et joue la carte de la sobriété et de la polyvalence. Le constructeur a simplement adapté sa gamme Vivobook S15 en version Snapdragon.

L’Asus Vivobook S 15 (S5507) se démarque surtout par son magnifique écran 15 pouces OLED 3K 120 Hz (résolution de 2880×1620 pixels) et son système audio immersif. L’appareil est l’un des 15 pouces les plus nomades du marché avec une finesse de 1,47 cm et un poids de 1,42 Kg. Difficile de faire plus léger avec un tel écran. Le clavier est rétroéclairé et la connectique est des plus complètes : 2 ports USB4, 2 ports USB 3.2 type A, 1 HDMI, 1 lecteur de cartes microSD et un jack audio. L’autonomie est annoncée autour des 18 heures. Le processeur est un Snapdragon X Elite (X1E-78-100).

<

Chez Acer

Acer est bien évidemment également présent sur ce marché des Copilot+ PC. Et son premier modèle dérive d’un de ses modèles les plus populaires, le Swift 14.

Le Acer Swift 14 AI s’annonce avec une autonomie exceptionnelle de 26 heures et un généreux écran tactile de 14,5 pouces. Le clavier rétroéclairé possède la nouvelle touche Copilot mais également une touche AcerSense pour accéder à toutes les fonctionnalités IA de l’appareil en un seul endroit.

Le Swift 14 est proposé en version Snapdragon X Plus ou Snapdragon X Elite, et offre jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de SSD. La version Snapdrgon X Plus démarre à 1.099 dollars.

 <

Les différents Snapdragon X

Tous les Snapdragon X ne se valent pas. Il ne s’agit pas d’un processeur mais d’une gamme de processeurs, ou plutôt de deux gammes de processeurs. Les « X Plus » et les « X Elite ». Les premiers sont destinés à animer les machines dans la tranche 800 à 1400 euros, les seconds, les tranches supérieures.

Mais tous sont équipés du même accélérateur d’IA, le NPU Hexagon de 45 TOPS.

La gamme « X Plus » n’a pour l’instant qu’un modèle : le X1P-64-100. Il se démarque de la gamme Elite par la présence de 10 cœurs CPU au lieu de 12 sur les Elite mais également par un GPU qui délivre 3,8 TFLOPS soit 20% moins performant que le GPU « X Elite » le plus performant.

La gamme « X Elite » comporte trois modèles. Tous bénéficient de 12 cœurs mais se différencient par les fréquences d’horloge, le boost et la puissance du GPU. Les modèles « X1E-80-100 » et « X1E-78-100 » disposent du même GPU que le « X Plus ». Seul le modèle « X1E-84-100 » dispose d’un GPU boosté offrant 4,6 TFLOPS de performance.

Autre différence, les « X1E-80-100 » et « X1E-84-100 » bénéficient d’un mode « Dual Core Boost », qui applique un boost momentané de fréquence sur 2 cœurs simultanément en cas de surcharge de tâches alors que les « X Plus » et le « X1E-78-100 » ne bénéficie d’aucun boost.

Le diable, comme toujours, se cache dans les détails. Il faudra donc faire très attention au modèle de processeurs embarqués si vous recherchez une puissance maximale de traitement et des capacités ludiques. Un acheteur averti en vaut deux…