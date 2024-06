Microsoft semble en pleine phase de réflexion sur l’évolution de ses IA Copilot. L’éditeur annonce le retrait de GPT Builder de son offre Copilot Pro grand public. En espérant que ce retrait dénote en réalité une volonté de proposer aux utilisateurs des IA plus utiles et mieux intégrées à leur quotidien.

L’annonce d’Apple Intelligence la semaine dernière a largement mis en lumière la différence de stratégie entre Microsoft et Apple. Microsoft a été le premier sur le marché de l’IA générative porté par son partenariat avec OpenAI. Et l’éditeur a cherché à repenser toute sa stratégie produit, tous ses produits, tous ses services, par l’IA, en lançant des expérimentations dans tous les sens et en défrichant le potentiel des IA génératives sans forcément avoir une idée très claire de là où il voulait aller et de là où il fallait aller.

À l’inverse, Apple est bon dernier sur le marché de l’IA et ses investissements en R&D et en infrastructure sont moindres. Car Apple a décidé de ne pas focaliser tous ses efforts sur les modèles fondations mais à l’inverse de focaliser ses efforts sur les expériences utilisateur. Ses IA ne sont pas là pour défricher un potentiel encore jamais vu mais bien à l’inverse pour mettre en place des cas d’usage déjà démontrés en les mettant en contexte par rapport à l’utilisateur et surtout dans son flux d’activités numériques. Et de rendre les expériences IA plus cohérentes, plus fluides et plus utiles.

Aujourd’hui, à son tour, Microsoft se rend compte qu’il est temps pour elle de se retourner sur les 18 mois de course à l’innovation IA dans tous les sens pour lui donner plus de cohérence, plus de valeur. Il est temps d’arrêter de mettre de l’IA dans tous les produits sans avoir réfléchi l’expérience utilisateur qui permet de la mettre en valeur.

Oui, il est temps. Car nombre d’entreprises se demandent l’intérêt de payer 30 euros par mois et par utilisateur pour des fonctionnalités « Copilot for Microsoft 365 » inconsistantes, incohérentes, boguées, immatures, non finalisées et sans la valeur ajoutée espérée. Car plus personne n’y comprend rien à ce qui est ou non intégré à Copilot, Copilot Plus, Copilot Pro, Copilot for Microsoft 365, etc. Car à force de prendre ses utilisateurs pour des bêta-testeurs, Microsoft voit son image impactée et des innovations comme Recall être condamnées d’avance pour de mauvaises raisons et simplement par manque de confiance en la firme.

Bien sûr les IA génératives et les modèles fondation sous-jacents peuvent et doivent encore beaucoup progresser, et la R&D dans ce domaine ne doit pas s’arrêter. Mais il est essentiel que Microsoft revienne parallèlement à des offres plus cohérentes et surtout des expériences utilisateurs qui ne soient plus des verrues sur un existant mais des expériences fluides implémentées au cœur des offres avec cohésion et soin. La plupart des utilisateurs continuent de bien plus utiliser « ChatGPT », « Le Chat », « Claude 3 », ou même « Microsoft Copilot Web » pour s’aider d’une IA plutôt que d’utiliser les expériences bancales intégrées à Windows ou Microsoft 365.

Et Microsoft semble désormais consciente de la nécessité de retravailler son offre et ses expériences.

« Nous continuons d’évaluer notre stratégie autour de l’extensibilité de Copilot pour le grand public et nous donnons la priorité aux expériences de produits de base, tout en restant engagés envers les opportunités pour les développeurs », explique Microsoft de façon un peu énigmatique. « À cette fin, nous réorientons notre focus sur les GPT vers des scénarios d’entreprise et nous arrêtons les efforts GPT dans Copilot pour le grand public. »

Microsoft abandonne la customisation de Copilot pour le grand public

Dit autrement, Microsoft supprime de son abonnement Copilot Pro l’accès à la fonction GPT Builder qui était, en pratique, la version Microsoft de créateur de GPTs de ChatGPT.

Microsoft semble vouloir repenser et réorienter les usages de son offre IA payante accessible à tous. L’éditeur veut privilégier les « Plugins » et plancher sur des interactions plus naturelles dans le quotidien des utilisateurs grand public.

Le communiqué laisse penser que Microsoft va poursuivre GPT Builder pour les abonnements d’entreprise. Mais l’éditeur pousse en réalité un tout autre outil auprès des entreprises : Copilot Studio. Copilot Studio est un outil conversationnel évolué qui permet aux collaborateurs de créer leurs propres Copilots mais également de créer simplement des agents intelligents.

Cette décision de Microsoft de retirer GPT Builder mine l’une des rares raisons de s’abonner à Microsoft Copilot Pro, l’abonnement à 20$/mois annoncé en janvier dernier pour combler le fossé entre son Copilot gratuit et son très onéreux Copilot for Microsoft 365. Cinq mois après son annonce, Copilot Pro se retrouve donc décapité de l’un de ses trois atouts. Heureusement, l’offre payante conserve l’accès prioritaire aux nouveaux LLM et l’intégration de Copilot dans Office (Word, Excel, PowerPoint et OneNote). Ceux qui veulent se créer leurs propres GPTs peuvent toujours se tourner vers ChatGPT.

Reste que ce n’est pas en retirant des fonctionnalités que Microsoft va se trouver des arguments pour convaincre les utilisateurs de payer 20$ par mois pour des fonctionnalités payantes qui n’apportent pas forcément grand-chose aux utilisateurs grand public. Il est temps pour le lièvre « Microsoft » d’arrêter de courir et d’enfin prendre un peu le temps de formaliser plus intelligemment ses offres quitte à s’inspirer de la tortue « Apple » qui partit dernière est en train de prouver qu’elle est en fait partie à point…

