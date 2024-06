Des « All In One » et des « mini Desktops » estampillés « Copilot+ PC »… Qualcomm compte bien imposer ses processeurs Snapdragon X à architecture ARM sur tous les formats de PC. Une bonne idée, à condition de booster les performances GPU.

Notebooks, laptops et autres formats ultra nomades ne sont pas les seuls formats de PC ciblés par Qualcomm et ses Snapdragon X. La marque veut envahir l’univers PC et vite. Avec Microsoft, elle a initié l’ère des « Copilot+ PC » profitant de la puissance du NPU « Hexagon » embarqué. Et Microsoft semble convaincue – comme Apple avec ses Macs en M1/M2/M3 – que la performance par watt affichée par les processeurs ARM sont l’avenir des ordinateurs personnels. D’ailleurs, la société ARM est désormais intimement persuadée d’imposer sa technologie dans l’univers Windows à court terme. Selon Reuters, le patron d’ARM, Rene Hass, s’est fixé pour objectif d’atteindre les 50% de parts de marché des PC Windows d’ici 5 ans ! Intel et AMD sont prévenus, la lutte va être intense et la guerre des processeurs PC est plus que jamais relancée.

Pour atteindre de tels objectifs, l’architecture ARM va devoir s’imposer au-delà de la mobilité et trouver d’autres partenaires que Qualcomm. On sait déjà que NVidia et Mediatek lorgnent sur ce marché et préparent leurs armes pour l’an prochain.

En attendant, la première vague de machines « Copilot+ PC » à base de processeurs Snapdragon X de Qualcomm débarquera officiellement sur le marché le 18 juin, date de lancement des Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 de Microsoft.

À Computech 2024, Qualcomm a bien évidemment fait monter l’excitation autour de ses Snapdragon Plus X et Snapdragon Elite X à l’occasion d’une conférence intitulée « PC Reborn » (la renaissance du PC) rappelant que son nouveau processeur était l’actuel leader du marché en matière de NPU (45 TOPS) mais également le processeur PC mobile le plus performant du marché, y compris face au M3 d’Apple et au Core Ultra 7 d’Intel.

Qualcomm a expliqué que cette première vague de machines ultra-portables serait suivie par une seconde vague de machines aux « form factors » plus variés ! L’ère des « Copilot+ PC » touchera tous les formats de PC avertit le fabricant de processeurs.

D’ailleurs à la conférence Build 2024 la semaine dernière, Qualcomm a introduit un mini-PC pour développeur qui laissait déjà penser que l’aventure ARM sur Windows ne se contenterait pas du marché des Laptops.

À Computex 2024, Qualcomm a clairement indiqué qu’une seconde vague, formée de mini-PC et de machines « All-In-One », n’allait pas tarder à pointer le bout de son nez. Il est vrai que le processeur Snapdragon Elite X convient fort bien à ses formats de PC fixes.

Mais verra-t-on bientôt des « Desktops » et des PC de Gaming en Snapdragon ? Ce n’est probablement pas pour tout de suite. Car si ces puces intègrent un NPU ultra rapide qui concrétise les usages IA sous Windows et des CPU très agiles, leur partie GPU quoique véloce reste en retrait de ce que peut proposer Apple sur ses M3, AMD sur ses derniers Ryzen, ou encore Intel sur ses futurs Lunar Lake. Et intégrer des GPU de gaming NVidia ou AMD sur des Desktops à base Snapdragon X n’est ni aisé ni à l’ordre du jour. Mais il parait évident qu’à terme, les utilisateurs de Copilot+ PC sur laptops s’attendront à bénéficier des mêmes capacités IA, des mêmes assistants IA et des mêmes expériences IA sur leurs PC de bureau. Il sera intéressant de voir comment Qualcomm pourra faire évoluer son architecture à l’avenir alors que, de leur côté, Intel et AMD accélèrent l’innovation pour ne pas laisser l’ère des « Copilot+ PC » aux architectures ARM.

