Notre émission « l’invité de la semaine » reprend du service après la pause estivale avec non pas un invité mais deux : Eric Lallier et Jean-Christophe Morisseau, respectivement DG et DG ISG de Lenovo France décryptent avec Guy Hervier la nouvelle ère des Copilot+ PC…

Numéro 1 mondial du PC, Lenovo est reconnu pour ses innovations technologiques, sa volonté de faire évoluer le concept de l’ordinateur personnel mais aussi pour ses gammes de solutions d’entreprise permettant de répondre aux besoins croissants des organisations en matière de transformation numérique, de sécurité, de performance… et d’IA !

Refroidissement liquide Neptune, solutions hybrides sur mesure, blueprints avec NVidia sur l’IA mais aussi arrivée des processeurs ARM dans l’univers Windows et début de l’ère des Copilot+ PC, Guy Hervier a beaucoup d’éclaircissements à demander à nos invités de la semaine, Eric Lallier et Jean-Christophe Morisseau, respectivement DG et DG ISG de Lenovo France.

L’IA est bien évidemment au coeur de cet entretien avec notamment le virage de l’univers PC vers des processeurs NPU et le portfolio de solutions Lenovo à base de processeurs Snapdragon

Ensemble, ils reviennent sur la nécessité d’optimiser la puissance de calcul pour l’IA tout en réduisant la consommation énergétique, un enjeu crucial pour Lenovo, qui a récemment introduit des machines plus puissantes et énergétiquement efficaces.

Ils évoquent également le Cloud Hybride, l’évolution des SI des entreprises alors que bien des DSI cherchent des alternatives à VMware ainsi que l’Edge Computing alors que Lenovo propose des solutions innovantes pour gérer des micro-datacenters déportés, intégrant l’IA et d’autres technologies avancées pour répondre aux besoins spécifiques de divers secteurs industriels.

Ils reviennent également sur les collaborations de Lenovo avec les hyperscalers mondiaux et européens, en adaptant ses solutions pour répondre aux exigences croissantes en matière de puissance et d’efficacité énergétique.

