L’IT à l’heure du cloud et du Edge, l’évolution des PC et des serveurs alors que la pression sur la responsabilité écologique et l’empreinte du numérique s’accentue… Partenaire des entreprises de toutes tailles, innovateur, Lenovo est un acteur clé du marché. Son PDG France, Eric Lallier, est notre invité de la semaine.

Ordinateurs, téléphones, équipements mobiles, mais aussi serveurs, stockage, réseaux… La marque Chinoise Lenovo est devenue un acteur clé de l’informatique et de l’univers IT en rachetant en 2005 la division PC d’IBM, puis plus tard ses divisions serveurs x86. Elle est surtout une marque innovante qui ose essayer de nouveaux concepts comme le démontrent des appareils aussi étonnants que le Thinkbook Plus et son capot en écran eInk ou encore le Yoga Book 9i et ses deux écrans mobiles.

On le sait moins, mais Lenovo, premier vendeur mondial de PC, est également le premier fournisseur mondial de superordinateurs HPC, selon les rapporteurs du Top 500. La marque détient même une part de ce marché (33%) supérieure à celle de l’univers des PC (environ 20% du marché).

Alors que les entreprises s’intéressent à de nouvelles façons de consommer l’informatique avec les concepts d’IT as a Service et de PC as a Service, que l’IA promet de révolutionner bien des pans de l’informatique, que la pression pour un numérique plus responsable n’a jamais été aussi forte, Guy Hervier a invité sur le plateau de « l’invité de la semaine » le PDG de Lenovo en France, Eric Lallier.

Avec lui, il revient sur tous ces thèmes et notamment l’offre « as a service » TruScale de Lenovo, sur les défis du marché PC et les besoins d’innover sans cesse, sur l’impact des tensions géopolitiques sur le business de Lenovo mais aussi sur comment l’IA va s’infiltrer un peu plus dans les appareils du constructeur.

Il revient aussi sur le lancement du casque VR d’Apple. Tout en rappelant que Lenovo est déjà un acteur de ce marché, il rappelle que la VR a surtout jusqu’idi trouvé des usages B2B.

