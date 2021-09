Portée par les nouveaux usages nés de la crise pandémique, la réalité augmentée s’est trouvée des applications pratiques durant les confinements. Notamment dans le secteur industriel. Une vague sur laquelle RealWear et Lenovo ont décidé de surfer en partenariat plutôt qu’en concurrents.

On ne parle plus beaucoup de réalité augmentée ces derniers temps. Pourtant, ses usages se multiplient dans les entreprises. La crise pandémique qui a limité les interactions sociales et multiplié les usages « à distance » n’a pas servi que les fournisseurs de solutions de visioconférence et de collaboration. Elle a aussi permis à quelques acteurs de la réalité augmentée de se mettre en évidence en apportant des solutions de terrain dans un contexte compliqué.

Parmi les acteurs les plus en vogue, RealWear s’est singulièrement démarqué en permettant à des entreprises françaises comme Total Énergies ou Stellantis (ex-PSA) d’accompagner les collaborateurs intervenant sur le terrain en maintenant une communication avec des experts distants et souvent confinés.

RealWear développe des casques mains libres à commande vocale, conçus pour répondre aux besoins uniques des secteurs de l’industrie et de l’énergie notamment celui du pétrole et du gaz, de la logistique et du transport, de la fabrication, de la santé et de l’automobile. Ces casques permettent des interactions multiples (notamment de la visio) et l’affichage de données essentielles tout en laissant libres les mains des opérateurs ainsi que leur champ de vision afin qu’ils puissent continuer d’opérer et d’agir en sécurité sur les interventions à risque.

Fleuron de RealWear, le casque HMT-1 est un casque monoculaire durci, adapté aux environnements difficiles. Il permet aux travailleurs de terrain d’accéder en temps réel à des informations du SI et de communiquer avec des experts distants. D’une autonomie de 10H et avec la possibilité d’échanger les batteries à chaud, il est conçu pour être porté toute la journée ou presque et se révèle bien adapté aux interventions longues. Sa reconnaissance vocale est spécialement conçue pour les environnements bruyants.

Le fabricant annonce aujourd’hui un partenariat d’envergure avec un partenaire clé des entreprises : Lenovo. Ce dernier a non seulement certifié le casque RealWear HMT-1 pour sa plateforme de développement d’apps VR/AR/XR ThinkReality. Rappelons au passage que Lenovo produit également des lunettes hybrides comme les ThinkReality A3 et A6. Le HMT-1 vient compléter sa gamme et sera désormais également commercialisé par Lenovo au travers de son réseau de revendeurs.

« Pour concrétiser la vision de ThinkReality, qui consiste à faciliter plus que jamais la création, le déploiement et la gestion de solutions de réalité étendue d’entreprise, Lenovo collabore avec un écosystème croissant de fournisseurs de solutions matérielles et logicielles » explique Jon Pershke, vice-président de la stratégie et du développement commercial émergent, Lenovo Intelligent Devices Group. « L’ajout du dispositif monoculaire de RealWear, qui a fait ses preuves sur le terrain, à la plateforme ThinkReality signifie que nous serons en mesure de soutenir un nombre encore plus grand et croissant d’entreprises qui équipent leurs collaborateurs avec une technologie XR de pointe qui améliore la sécurité sur le lieu de travail et génère un retour sur investissement sans précédent ».