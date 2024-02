Dévoilée par LG et Samsung au CES 2024, la technologie des dalles TV transparentes s’étend au PC. A l’occasion du MWC, Lenovo dévoile un prototype de PC notebook à écran transparent.

Au MWC de Barcelone, qui se tient cette semaine, Lenovo a fait rêver les visiteurs avec son prototype « proof of concept » d’ordinateur portable à écran transparent sans bordure. Dénommé Lenovo ThinkBook Transparent, ce PC est équipé d’un écran 17,3 pouces en dalle Micro-LED transparente qui donne l’impression à l’utilisateur d’être coupé de l’univers qui l’entoure.

Les écrans transparents sont l’une des grandes innovations démontrées aux CES de Las Vegas en janvier dernier. Mais les écrans présentés par Samsung et LG étaient des téléviseurs géants avec cette volonté de faire disparaître l’écran dans le salon en le rendant transparent, en le fondant totalement au décor.

Ici l’écran du PC est transparent et le clavier représenté par une surface tactile en verre pour offrir une homogénéité visuelle à l’ensemble (ç défaut de pouvoir faire disparaître toute l’électronique). Le dessous du PC est également en partie transparent pour donner l’impression que la machine flotte au-dessus de la table.

Ici, la technologie est exploitée à l’échelle d’un PC portable avec la volonté que l’écran ne coupe plus l’utilisateur de son univers, de fusionner réel et virtuel. Lenovo estime que ce concept préfigure une nouvelle ère d’interaction mais il n’est pas certain qu’un tel produit voit vraiment le jour dans un futur proche. Il pose en effet probablement des soucis de visibilité et peut-être même de fatigue visuelle à la longue, tout dépendant de l’éclairage ambiant. Il pose aussi des problèmes de confidentialité de ce que l’on fait notamment dans les lieux publics.

En revanche, un tel écran pourrait effectivement transfigurer le PC des guichets d’accueil dans les entreprises par exemple puisque l’écran ne s’interposerait plus vraiment entre le visiteur et l’agent d’accueil.

En tout cas le concept est amusant et audacieux.

Lenovo a également profité du MWC pour introduire toute une gamme de AI PC animés par les fameux Intel Core Ultra (à NPU intégré). Il s’agit des ThinkPad T14 et T16, ThinkPad T14s.

Lenovo décline également le concept AI PC à ses machines « deux en un », qu’il s’agit du ThinkBook T14 à écran réversible ou du modèle type Surface à clavier détachable, le ThinkPad X12.

