Au CES, Intel a complété sa gamme de processeurs « Core » de 14 ème génération en introduisant les « non-K », les « HX » mais aussi les nouveaux « Series 1 » qui veulent redessiner le marché du PC d’entrée de gamme. Quitte à introduire toujours plus de confusion dans l’esprit des acheteurs.

Au diable la simplicité ! Le nommage des processeurs chez Intel devient totalement délirant ! Déjà pas évident, il est désormais très officiellement totalement illisible par le commun des mortels. Et c’est malheureusement très probablement fait exprès.

Avec l’abandon des noms « Pentium » et « Celeron » en 2022, on pouvait espérer voir Intel faire un grand nettoyage par la simplification dans ses gammes de processeurs. Faux espoir. La marque multiplie les « Intel Core » pour que le grand public ne sache plus exactement à quoi il a droit sur sa machine.

Au CES, Intel a lancé de nouveaux Intel Core « Desktop » de 14ème génération, des versions « non-K » qui complètent les versions « K » sorties en Novembre. Le fondeur a aussi lancé de nouveaux processeurs Intel Core « Mobiles » de 14ème génération, les « HX » et les « Series 1 » qui viennent compléter les « Intel Core Ultra H et U » lancés en décembre.

L’occasion de faire un point sur la gamme actuelle des processeurs Intel.

Intel Processors

On passe rapidement sur les processeurs Intel N95 et N100 qui constituent le bas de gamme des processeurs PC avec des performances poussives. Au CES, Intel a introduit également un Intel Processor 300 (et 300T), un processeur dual-core (4 threads) qui ne présage rien de bien intéressant avec son prix de 82$ et son iGPU d’un autre temps.

Intel Core Desktop

Il y a ensuite les Intel Core « Desktop » de 14ème génération. Des processeurs qui s’appuient sur un « refresh » de technologie « Raptor Lake » de la 13ème génération. Ces processeurs Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 se divisent en versions « mainstream » et en versions « K ». En tout, il y a 18 modèles !!! Les versions K (qui sont overclockables) avaient été lancées en Novembre. La nouveauté réside donc dans les versions « non-K » aussi appelées « versions mainstream ».

Le plus petit processeur de la gamme est le « Core i3 14100F ». Il vaut 109$ et comprend 4 cœurs Performance (pas de cœurs Efficience) pour 8 threads.

Le plus puissant processeur « non-K » est le « Core i9 14900F ». Il vaut 549 dollars et comprend 8 cœurs Performance, 16 cœurs Efficience, soit 32 threads.

Intel Core Mobiles

Il y a les Intel Core « Mobiles » de 14 ème génération qui s’appuient eux sur une nouvelle architecture « Meteor Lake » (dont ne bénéficient pas les versions Desktop). Ou pas !

En fait, les seuls « Meteor Lake » sont les processeurs « Intel Core Ultra » déclinés en i5, i7 et i9 et lancés début décembre. Ils sont équipés d’un iGPU de génération « Arc » et surtout d’un NPU intégré pour booster les usages de l’IA. Les « Ultra » sont eux-mêmes subdivisés en série « H » (28 Watts) et en série « U » (15 Watts).

Apparemment, ça, c’était beaucoup trop simple et facile. Alors pour perdre un peu plus tout le monde, Intel a lancé aux CES deux nouvelles séries de Core Mobiles de 14 ème génération : les « HX » et les « U Series 1 ». Ils viennent en complément des gammes « Ultra H » et « Ultra U » qui ne sont pas destinés à animer des PC, mais des « AI PC » (PC dopés à l’IA) qui ont encore à démontrer qu’ils savant faire plus et mieux que les PC sans IA.

Des « HX » pour des gamers qui ne veulent pas d’IA

Les « HX » sont des processeurs mobiles mais pour machines de gamers. Ils sont déclinés en Core i5 (6 cœurs P, 4 cœurs E, 16 threads), Core i7 (8 cœurs P, 8 cœurs E, 24 threads) et Core i9 (8 cœurs P et 16 cœurs E, 32 threads). Mais contrairement aux « Ultra », ils n’ont pas de NPU intégrés et se basent sur un refresh de la technologie « Raptor Lake » de 13ème génération. Ils sont cependant compatibles Thunderbolt 5 (et USB4v2). Le iGPU intégré est d’ancienne génération mais ces processeurs sont conçus pour fonctionner avec des GPU séparés.

Des « Series 1 » pour des machines très légères et sans IA

Les « U Series 1 » sont eux aussi construits sur le Refresh « Raptor Lake » et ne bénéficient donc pas des subtilités des « Ultra U » : pas de NPU, pas de iGPU de génération Arc (le iGPU est de technologie Xe comme la génération 13), pas de cœurs LP.

Ils visent le marché des machines d’entrée de gamme. Ils sont déclinés en Core i3, Core i5 et Core i7. Ils offrent 4 ports Thunderbolt 4, le WiFi 6E, et le Bluetooth 5.3. Pour Intel, ces appareils sont conçus pour animer les PC les plus fins et les plus légers. Les 3 principaux modèles « Series 1 » sont le :

– Core i3 100U (2 cœurs P, 4 cœurs E, 8 threads, iGPU 64 EU)

– Core i5 120U (2 cœurs P, 8 cœurs E, 12 threads, iGPU 80 EU)

– Core i7 150U (2 cœurs P, 8 cœurs E, 12 threads, iGPU 96 EU)

En théorie, cette « Series 1 » se veut plus accessible que les « Core Ultra Séries U » et devrait donc permettre aux constructeurs de proposer des machines d’entrée de gamme accessibles avec des performances « Intel Core » et donc moins poussives que les machines bas de gamme actuelles basées sur des processeurs « N100 ».

En pratique toutefois, ça risque de ne pas être le cas. L’arrivée des « Core Ultra » semble plutôt pousser les prix vers le haut sans pour autant faire descendre les prix des machines avec Intel Core sans NPU.

Tout ça n’a aucun sens !

Du coup, on peut se demander quel est l’intérêt de proposer autant de déclinaisons ? Plus important encore, en quoi introduire autant de confusion aide-t-il l’acheteur ?

En réalité, ces décisions sont marketing. Elles n’ont aucun rapport avec le client. Elles ne servent que les constructeurs qui peuvent ainsi composer et se différencier de tel ou tel modèle de la concurrence. Ou servir chaque enseigne avec des modèles hyper subtilement différents.

Nous pensons que tout ceci ne fait que complexifier et, au final, desservir le marché PC. La complexité et la confusion desservent toujours un marché, quel qu’il soit. Et particulièrement lorsque ce marché est en pleine crise, comme c’est le cas du marché PC depuis la fin des quarantaines COVID.

Il existe là une véritable aubaine pour Qualcomm et les processeurs ARM de venir simplifier tout cela. Intel ne pourra alors que s’en mordre les doigts…

