En attendant que soit vraiment dévoilée, le 14 décembre prochain, la nouvelle génération de processeurs mobiles « Meteor Lake », Intel lance ses Intel Core de 14ème génération pour les machines de bureau et de gaming…

Intel a donc officialisé cette semaine ses Intel Core « 14th Gen » pour ordinateurs de bureau. Mais contrairement aux futurs Intel Core mobiles de génération 14, cette série « Desktop » ne s’appuie pas sur une importante mise à jour de la plateforme mais est plutôt un « Refresh » de la génération précédente « Raptor Lake ».

On y retrouve une architecture hybride combinant des cœurs « Performance » et des cœurs « Efficience ». On notera au passage que si Intel a décidé d’abandonner l’appellation « Core i » pour un simple « Core » sur sa prochaine génération de SoCs mobiles, les versions Desktop conservent encore le « i ».

Sur les 6 modèles introduits cette semaine, deux attirent l’attention :

L’Intel Core i9-14900K avec ses 24 cœurs (8 cœurs « P », 16 cœurs « E », pour 32 threads) et sa fréquence de 6 GHz s’annonce déjà comme la nouvelle coqueluche des Gamers. Le processeur est annoncé comme 23% plus performant sur Starfield que son concurrent direct l’AMD Zyzen 9 7950X3D.

L’Intel Core i7-14700K, moins gourmand en énergie, combine 8 coeurs « P » et 12 cœurs « E », pour 28 threads, afin d’offrir des machines polyvalentes et accessibles aux performances adaptées à tous les usages. Avec ces 20 cœurs, le Core i7-14700K s’annonce significativement plus agile que l’édition précédente (Core i7-13700K).

Notons quand même que le petit Core i5 connaît lui aussi une mise à jour importante puisqu’il embarque désormais 20 cœurs : 6 cœurs P, 8 cœurs E, pour un total de 20 threads. De quoi promettre des machines abordables capables de tout faire et d’animer Windows avec la fluidité attendue.

On notera quand même que l’étage graphique embarqué (même si ces processeurs sont plutôt destinés à être secondés par des cartes GPU dédiées) reste fidèle à l’architecture Xe (alors que les futurs versions mobiles sont annoncés en architecture ARC, celle des discrete GPU d’Intel).

Cette 14ème génération d’Intel Core i « Desktop » embarque également la gestion du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3.

Un nouvel utilitaire Intel Extreme Tuning Utility (XTU) s’appuie sur une nouvelle fonction AI Assist, pour simplifier l’overclocking en un seul clic de ces nouveaux processeurs.

La compatibilité avec les chipsets de la série 600/700 va permettre aux gamers et autres bricoleurs d’aisément mettre à jour leurs équipements actuels. En outre, pas de hausse de tarifs prévue : ces nouveaux Core 14 ème génération devrait s’aligner sur les prix des actuels Intel Core de 13 ème génération.

 <

À lire également :