Intel veut démocratiser l’informatique quantique. Le fondeur annonce son nouveau processeur quantique à base de silicium, le Tunnel Falls, qui sera mis à disposition de quelques universités et institutions de R&D aux États-Unis.

Sans bruit, Intel poursuit sa R&D dans l’univers quantique explorant aussi bien les technologies de qubit sur silicium que les moyens de contrôler les qubits ou les technologies de communication quantique.

Tunnel Falls marque une étape importante pour le fondeur et sa volonté de rendre l’informatique quantique plus accessible. Cette puce quantique en silicium de 12 qubits est la plus évoluée jamais créée en cette technologie. Intel mise sur le silicium, le matériau utilisé pour les processeurs classiques actuels, pour faciliter la transition vers l’informatique quantique. Le fondeur affirme d’ailleurs pouvoir produire ses nouvelles et futures puces quantiques avec seulement quelques modifications de ses lignes de production habituelles.

« Tunnel Falls est la puce quantique en silicium la plus avancée d’Intel à ce jour et s’appuie sur des décennies d’expertise en matière de conception et de fabrication de transistors », confie Jim Clarke, directeur du matériel quantique chez Intel. « La sortie de cette nouvelle puce marque une nouvelle étape dans la stratégie à long terme d’Intel visant à construire un système d’informatique quantique commercial complet ».

Avec cette nouvelle puce, Intel espère ainsi permettre à davantage de scientifiques et développeurs d’explorer le potentiel de l’informatique quantique et résoudre les défis qui se posent encore sur la voie d’un ordinateur quantique tolérant aux erreurs. Une approche qui se démarque de celles d’AWS, Google, IBM ou Azure qui cherchent davantage à rendre les machines quantiques les plus puissantes quoiqu’encore très expérimentales accessibles via des services Cloud QaaS.

Fabriqué sur des wafers de 300 millimètres dans son usine de fabrication « D1 », cette puce à 12 qubits tire parti des capacités de fabrication industrielle de transistors les plus avancées d’Intel, telles que la lithographie dans l’ultraviolet extrême (EUV) et les techniques de traitement des grilles et des contacts. Dans les qubits de spin en silicium, l’information est codée dans le spin d’un seul électron.

Chaque qubit est essentiellement un transistor à électron unique, en utilisant un flux de fabrication similaire à celui utilisé pour les composants CMOS. « De la taille d’un transistor, ces qubits silicium sont jusqu’à un million de fois plus petits que les autres types de qubits mesurant environ 50 nanomètres par 50 nanomètres » explique Intel.

Selon le fondeur, chaque wafers Tunnel Falls offre 24 000 dispositifs quantiques. Chaque puce peut former de quatre à douze qubits qui peuvent être isolés et utilisés simultanément dans des opérations quantiques, en fonction de la manière dont l’université ou le laboratoire exploite ses systèmes. Reste à savoir qui a la compétence et les fonds pour construire des machines autour de telles puces.

