Associant des grands comptes, des académiques et des startups françaises, trois nouveaux projets vont explorer l’avantage des calculs quantiques pour les besoins des industries aéronautiques, spatiales et de la défense. Ils seront financés par la région Ile-de-France.

Trois jeunes entreprises innovantes, Pasqal, Quandela et Alice & Bob, ont reçut un financement de la région Ile-de-France dans le cadre du PAck Quantique afin d’explorer le potentiel de leurs technologies quantiques sur des cas d’usages proposés par les entreprises industrielles. Le but est de concevoir des appareils plus performants, plus robustes et plus efficaces, dans leur consommation énergétique pour la simulation numérique, une activité particulièrement consommatrice en puissance de calcul. Les projets seront accompagnés par Genci et Teratec.

Pascal et sa machine 100qubits avec l’Onera & Airbus

Le premier projet de cette nouvelle série du PAck Quantique sera mené par la startup Pasqal et l’ONERA. Le cas d’usage est proposé par Airbus. Il porte sur une analyse du comportement de l’écoulement de l’air autour de l’avion et des forces aérodynamiques agissant sur ses surfaces et s’intitule « Avantage Quantique pour la résolution d’Équations aux Dérivées Partielles » (AQUAEDP).

Pasqal proposera une approche algorithmique hybride classique-quantique pour améliorer significativement la précision des résultats obtenus. Elle s’appuiera pour cela sur son expertise dans le domaine des réseaux de neurones quantiques. Cette approche sera testée sur un calculateur quantique analogique à 100 qubits, mis à disposition des chercheurs très prochainement via la plateforme nationale HQI .

Quandela et sa puce 6 Qubits au service des futurs moteurs d’avion

Le deuxième projet implique Quandela, l’ONERA et MBDA. Il porte sur la maîtrise des phénomènes physico-chimiques qui régissent la combustion. Cette maîtrise devient particulièrement difficile quand on augmente le nombre de composants chimiques en présence, ainsi que le nombre de paramètres (géométrie, par exemple) à prendre en compte. Or, c’est l’une des clés pour l’amélioration de la robustesse et du rendement thermodynamique des moteurs ainsi que la réduction des émissions polluantes.

Le sujet a paru prometteur à MBDA, l’ONERA et Quandela, qui ont décidé de l’investiguer conjointement dans le cadre du projet « Avantage Quantique pour la Conception de Moteurs dans l’Aéronautique » (AQCMA).

Grâce à son simulateur Perceval, ainsi que sa puce NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) photonique à 6 qubits, la start-up Quandela expérimentera une approche globale et hybride classique-quantique pour améliorer la précision de modèles complexes.

Alice & Bob prédit les trajectoires avec ses qubits de chat

Le troisième projet est intitulé « Quantum Maching Learning with Cat Qubits » (QML Cat). Il explore, à l’initiative de Naval Group, de l’Inria et d’Alice & Bob, l’avantage que pourraient apporter les technologies quantiques partiellement corrigées (ou « qubits de chat ») dans le domaine du Machine Learning.

Celui-ci permet de valoriser le volume considérable de données créées par les plateformes des navires conçus par Naval Group pour proposer, entre autres, des services de maintenance prédictive, de classification des obstacles ou de prédiction de trajectoires.

Toute astuce qui permettrait d’accroître l’efficacité des calculateurs NISQ sera un atout dans la démonstration de cas d’usage de plus en plus réalistes.

