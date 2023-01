Intel accélère et lance non seulement un nouveau Core-i9 avec un boost à 6 GHz, mais aussi son fameux Xeon Sapphire Rapids, reporté depuis des mois.

Après les déclinaisons mobiles de ses processeurs Intel Core mobiles de 13ème génération introduites au CES de Las Vegas, Intel continue de gonfler son portfolio avec deux annonces qui méritent que l’on s’y attarde.

Un processeur à 6 GHz sans overclocking

La première annonce n’est autre que celle d’une nouvelle déclinaison de son processeur Desktop Intel Core i9-13900 KS. Commercialisé à 699$, c’est le premier processeur officiellement cadencé à 6 GHz. Cette barrière a déjà été franchie par des bidouilleurs fans d’overclocking. Asus a ainsi démontré que le Core i9-13900 K – modèle qui a précédé le KS – pouvait être poussé à 9 GHz avec un refroidissement à l’Hélium expérimental. Mais c’est la première fois qu’un processeur est officiellement certifié pour une telle cadence de fonctionnement et sans avoir recours à des technologies de refroidissement délirantes.

Petit bémol, ces 6 GHz ne sont atteints qu’en mode Boost. Officiellement, le Core i9-13900KS est cadencé à 3,2 GHz et embarque 24 cœurs (8 cœurs « P » pour Performance, et 16 cœurs « E » pour Efficience). Il peut gérer 32 threads simultanés. Sa consommation de base est de 150 Watts mais passe à 253 Watts lorsque le mode Turbo 6 GHz est enclenché par la technologie Thermal Velocity Boost (TVB) d’Intel. Ce boost peut s’appliquer aux 8 cœurs « P ». En pratique, il est rare que les 8 cœurs atteignent cette fréquence de 6 GHz en même temps. Il est même tout simplement peu fréquent que les 6 GHz soient atteints et maintenus sur plus d’un ou deux cœurs. Tout dépend du mécanisme de refroidissement du PC et de la qualité du bloc d’alimentation. C’est la technologie TVB qui évalue quelle fréquence de boost peut être appliquée, sur combien de cœurs et pendant combien de temps sans risquer de griller le processeur.

L’arlésienne Sapphire Rapids est officiellement disponible

Annoncés d’abord pour la fin 2021 puis pour la mi-2022 avant d’être encore repoussés, les nouveaux processeurs Intel Xeon Scalable de 4è génération, nom de code Sapphire Rapids, sont officiellement disponibles en ce début d’année 2023. Certes ces derniers étaient déjà apparus en fin d’année dernière sur les clouds de Google et AWS, une exclusivité qui n’aura duré que quelques semaines.

Ces nouveaux Xeon Scalable « 4th Gen » sont déclinés en 52 modèles. Le modèle le plus performant embarque 60 cœurs (contre 40 cœurs max sur les Xeon Scalable 3rd Gen Ice Lake). Il est donné comme 53% plus performant que la génération précédente.

Ces Xeon Scalable vont devoir affronter sur le marché les AMD Epyc Genoa dont le haut de gamme embarque 96 cœurs sur un seul chip ainsi que les AMD Epyc Milan-X (pour ce qui est des Xeon Max)!

Toutefois, si les Xeon Scalable peuvent être combinés en configuration 1, 2, 4 ou 8 sockets, les processeurs AMD se limitent aux serveurs 1 ou 2 sockets donnant un avantage à Intel sur les gros serveurs à forte densité.

Intel compte aussi sur les multiples accélérateurs intégrés à son processeur (IAA, QAT, DSA) pour rester compétitif sur le terrain de la performance pure plutôt que simplement le nombre de cœurs embarqués. Grâce à ces nouveaux accélérateurs, le Xeon Scalable de 4ème génération se montre 10 fois plus rapide sur les inférences IA et sur l’entrainement d’IA et 3 fois plus rapide sur les calculs analytiques que la génération 3. En moyenne, Intel annonce un gain en performance par Watts de x2,9 pour ces Xeon Scalable Gen 4 par rapport à la Gen 3. Comme évoqué dans un précèdent article, ces accélérateurs sont commercialisés avec une licence séparée et sont activables par logiciel (sauf sur les déclinaisons 8400 series et 9400 series où ils sont activés par défaut).

Les prix de ces Xeon Scalable s’étendent de 415$ (pour le modèle Xeon 3408U à 8 cœurs) jusqu’à 17.000$ (pour le modèle Xeon 8490H à 60 cœurs).

Les modèles sont déclinés en 5 gammes : Bronze (3400 series) pour serveurs et appliances monosocket, Silver (4400 series) pour serveurs dual-socket, Gold (5400 series et 6400 series), Platinum (8400 series) et enfin la nouvelle gamme Max (9400 series) dédiée au HPC.

Dans le même temps, Intel a aussi officialisé ses nouveaux GPU Max Series (nom de code Ponte Vecchio) conçus pour accompagner les Xeon Max Sapphire Rapids et être intégrés dans des HPC.