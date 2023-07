Naviguant toujours en zone de fortes perturbations, Intel poursuit sa restructuration autour de ses activités clés et abandonne sa fabrication d’ordinateurs maison à commencer par sa gamme de mini PC » NUC » !

Toutes les bonnes idées ne sont pas des succès. Intel annonce l’abandon de ses populaires et réussis mini PC « NUC ».

Lancée en 2013, la gamme « Next Unit of Computing » a popularisé le format de cartes mères UCFF et le concept de « mini PC » qui prennent très peu de place sur le bureau ou peuvent simplement s’accrocher derrière le moniteur par exemple.

D’abord animés par les Intel Celeron, les NUC sont rapidement montés en puissance au fil des évolutions pour accueillir des Core i5, i7 et même i9.

L’une des particularités des NUC, au-delà de leur ultra compacité, était d’être disponibles aussi bien en version complète qu’en version kit (où l’utilisateur devait ajouter lui-même les barrettes mémoires et le stockage SSD ou HDD.

« Nous avons décidé d’arrêter les investissements directs dans l’activité NUC et d’orienter notre stratégie pour permettre à nos partenaires de l’écosystème de poursuivre l’innovation et la croissance du NUC », indique un communiqué d’Intel.

Dit autrement, INTEL ne fabriquera plus de NUC et laisse désormais le champ libre aux constructeurs PC d’innover dans ce domaine. Il est vrai que d’autres constructeurs se sont largement inspirés des NUC et de leur technologie pour proposer des mini PC très similaires à ceux d’Intel. On retiendra notamment les KUBB du constructeur français Bleu Jour, les Dell Optiplex Micro, les Cubi de MSI, les VivoMini et ProArt Mini d’Asus ou encore les mini PC de spécialistes comme Beelink ou NiPoGi.

« Cette décision n’aura pas d’impact sur le reste des activités Client Computing Group (CCG) ou Network and Edge Computing (NEX) d’Intel, assure le fondeur. En outre, nous travaillons avec nos partenaires et nos clients pour assurer une transition en douceur et le respect de tous nos engagements actuels, y compris le soutien continu des produits NUC actuellement sur le marché. »

Cette décision était prévisible après que Pat Gelsinger, CEO d’Intel, ait annoncé en Octobre dernier un vaste plan d’économie de 10 milliards de dollars par an jusqu’en 2025 impliquant la fermeture des opérations les moins rentables du groupe. Et avec à peine 10 millions d’unités vendues en plus d’une décennie, la division était inévitablement dans le collimateur. D’autant que, rappelons-le, Intel a en Avril dernier décidé de ne plus fabriquer non plus de serveurs sous sa marque revendant sa division DSG à MiTAC.

