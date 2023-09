Deux cent quatre vingt huit ! Oui, 288 cœurs sur une seule puce ! C’est ce qu’Intel promet avec sa 5ème génération de processeurs Xeon pour serveurs…

La quatrième génération de Xeon Scalable avait mis plus longtemps que prévu à se concrétiser. Mais sa durée de vie risque du coup d’être sérieusement raccourcie.

Car selon Intel, la prochaine génération, nom de code « Sierra Forest », est sur les bons rails pour un déploiement en 2024. Et le fondeur a annoncé cette semaine que cette cinquième génération de processeurs Intel Xeon comprendrait une version dotée de 288 cœurs ! Si le processeur apparaît effectivement dans le courant de l’année 2024 (on parle du premier semeste), il héritera du titre du processeur CPU embarquant le plus grand nombre de cœurs (Ampere a lancé son AmpereOne à 192 cœurs et AMD a lancé son Bergamo 128 cœurs cet été).

La particularité de cette nouvelle génération de Xeon, pensée pour les Clouds providers en priorité, est d’être intégralement construite autour de cœurs « E-Core », autrement dit de cœurs économes en énergie (E = Efficient contrairement aux P-Core orientés performances).

Ces nouveaux « E-Core » sont mono-threads. Selon Intel, ces Xeon ‘Sierra Forest » offrent 2,4 fois plus de performances par watt et 2,5 fois plus de densité que la génération « Sapphire Rapids » actuelle.

Des processeurs qui doivent permettre d’intégrer significativement plus de workloads par rack dans leurs datacenters où l’espace est de plus en plus compté.

Intel a confirmé également l’arrivée en 2024 de ces futurs Xeon « Granit Rapids » destinés cette fois à la performance pure puisqu’ils sont, eux, uniquement dotés de cœurs « P-Core ». Les « Granit Rapids » promettent 2 à 3 fois plus de performance que les actuels Xeon Sapphire Rapids.

Intel compte poursuivre sur ce rythme rapide avec le lancement en 2025 des processeurs Xeon « Clearwater Forest » qui succèderont aux « Sierra Forest » avec leurs cœurs E-Core de nouvelle génération.

À lire également :