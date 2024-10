Microsoft a officiellement lancé une version totalement relookée et enrichie de son IA grand public « Copilot » et annoncé plusieurs nouveautés IA pour ses Copilot+ PC ! Mais attention, les Français et d’une manière plus générale les européens vont devoir patienter…

Ces dernières semaines, Microsoft avait focalisé ses annonces autour des usages professionnels de l’IA et étoffé les fonctionnalités de sa très onéreuse solution « Copilot for Microsoft 365 ». On était en revanche sans nouvelles d’évolution de son IA « Copilot » grand public et accessible à tous placée au cœur de Bing et de Windows mais surtout désormais pilotée par la toute nouvelle division « Microsoft AI » créée au printemps.

Ce n’était donc qu’une question de semaines puisque Microsoft a corrigé le tir en annonçant un florilège de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles capacités, et de nouveaux outils dont certains sont dédiés aux Copilot+ PC, cette nouvelle génération de PC dotés de puissants NPU qui n’attendent que d’être exploités.

Un nouveau visage pour Copilot

Première évolution majeure, Copilot se refait une beauté. L’interface est entièrement revisitée, plus dynamique, plus visuelle, plus rapide.

L’IA Copilot elle-même évolue pour se montrer plus rapide. « Copilot s’adapte désormais à vous avec un ton chaleureux et un style distinct, vous fournissant non seulement des informations, mais aussi des encouragements, des commentaires et des conseils pour vous aider à relever les défis quotidiens de la vie, qu’ils soient petits ou grands » explique Microsoft. « Par exemple, en plus de vous aider à planifier ce grand voyage, il peut également vous donner des conseils sur la manière de garder votre sang-froid lorsque, par exemple, le dossier de votre siège reçoit des coups de pied d’un enfant en bas âge ».

Une pluie de nouveautés

Microsoft a été la première entreprise à réagir au lancement de ChatGPT et longtemps Copilot s’est montré plus riche que ChatGPT ou Gemini. Mais ce n’était plus le cas depuis plusieurs semaines. Cette fois, Microsoft semble avoir privilégié la finition à la précipitation. La nouvelle version s’enrichit d’une pléthore de raffinements et de nouvelles capacités y compris l’introduction d’Agents IA qui permettent désormais à Copilot d’agir et de ne plus simplement causer…

Copilot Voice

Copilot tient sa réponse à ChatGPT Plus Voice et Gemini Live… Les interactions vocales font leur apparition. « Communiquer avec votre compagnon virtuel n’a jamais été aussi simple grâce à Copilot Voice. C’est la façon la plus intuitive et naturelle de stimuler votre créativité en déplacement, de poser une question rapide ou même de vous défouler après une journée difficile. Votre compagnon sera unique, avec quatre options de voix au choix pour une expérience personnalisée » explique Microsoft.

Mais une petite vidéo est bien plus parlante que des mots…

Pour l’instant la fonctionnalité n’est disponible qu’en Anglais et dans les pays anglophones. Mais Microsoft promet l’arrivée d’autres langues et le support du Français très bientôt.

Copilot Daily

Démarrez du bon pied avec Copilot Daily ! Un coup d’œil rapide sur l’actu, la météo du jour, et hop ! Vous voilà prêt à attaquer. Besoin d’un rappel pour ne rien oublier ? C’est dans la poche. Fini le casse-tête des infos qui débordent de partout – Copilot fait le tri pour vous.

Pour cela il s’appuie sur la connaissance qu’il a de vous et de vos contextes mais aussi et surtout sur que des sources fiables comme Reuters ou Hearst Magazine. Et ce n’est qu’un début ! Et Microsoft promet que, bien que la fonctionnalité soit encore un peu rigide, vous pourrez personnaliser Copilot Daily à votre sauce très bientôt.

Pour l’instant Copilot Daily n’est disponible qu’aux USA et en Angleterre. Mais Microsoft prépare son extension à d’autres pays d’ici la fin de l’année.

Copilot Discover

Vous maîtrisez mal ces IA conversationnelles ? Elles vous intimident ? Vous vous sentez dépasser ? Pas de panique ! Copilot Discover débarque à la rescousse. « C’est un peu comme un ami qui vous fait visiter sa maison » explique Microsoft. Copilot Discover est un guide pratique qui vous montre les fonctionnalités et autres trucs cool de l’assistant IA et vous donne même des idées pour lancer la conversation.

Mieux encore, avec votre autorisation, Copilot va apprendre à vous connaître. Il va piocher dans vos habitudes sur les autres services Microsoft pour vous proposer des sujets et des interactions qui vous parlent vraiment. À la longue, vos discussions vont façonner ses suggestions qui vont évoluer en fonction de l’historique des échanges.

Copilot Vision

Imaginez un assistant virtuel qui peut « voir » ce que vous voyez sur le web. C’est l’idée derrière la fonction facultative Copilot Vision, intégrée à Microsoft Edge. Elle permet à l’IA de « voir » ce que vous avez à l’écran et d’en discuter en temps réel. L’IA capte tout : textes, images, l’ambiance générale de la page. Vous avez une question ? Copilot est là pour y répondre en direct, sans que vous ayez à quitter votre navigation. Il peut aussi suggérer des actions, conseiller les étapes suivantes ou vous aidez dans des tâches connexes. « Par exemple, si vous meublez un nouvel appartement, Copilot Vision peut vous aider dans votre recherche de mobilier, à trouver la bonne palette de couleurs, à envisager différentes options et même à suggérer des idées d’agencement pour votre espace » explique Microsoft.

Et contrairement au fiasco de Windows Recall, l’éditeur prend cette fois les devants et explique avoir pris plusieurs mesures de sécurité phares : d’abord la fonctionnalité est éphémère, autrement dit aucun des contenus échangés avec Copilot Vision n’est stocké chez Microsoft (les données sont supprimées définitivement à la fin de la session) ni utilisé pour l’entrainement des IA. De plus Copilot Vision n’interagit qu’avec des sites grand public bien connus et sans connotations spécifiques. Copilot Vision bloque également les réponses concernant les contenus payants et sensibles. Pour l’instant en preview, Copilot Vision n’est disponible qu’aux USA.

Think Deeper

Déjà présente dans Bing, « Think Deeper » permet à l’IA d’aborder des problèmes complexes ou des questions plus élaborées. Cette fonction prend davantage de temps pour générer une réponse, mais permet d’obtenir des explications plus approfondies et structurées étape par étape. L’objectif est d’assister les utilisateurs dans leurs prises de décisions quotidiennes importantes, comme le choix d’un lieu de résidence ou l’achat d’un véhicule. Think Deeper peut comparer des options complexes.

Copilot Labs

Microsoft lance un laboratoire d’expérimentation de l’IA pour les utilisateurs. Ainsi, les fonctions Think Deeper et Copilot Vision ne seront dans un premier temps disponibles qu’aux abonnés à Copilot Labs. « Ce nouveau programme nous permet de tester et d’apprendre, tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’essayer les dernières innovations dans un environnement de prévisualisation en cours de développement » explique Microsoft qui ajoute que pour l’instant l’inscription à Copilot Labs n’est ouverte qu’aux abonnés à Copilot Pro, la version payante de Copilot, équivalent Microsoft de ChatGPT Plus et Gemini Advanced.

Du neuf bien utile pour les Copilot+ PC

« En mai dernier, nous avons lancé les Copilot+ PC, une nouvelle gamme de PC intégrant des fonctionnalités d’IA avancées. À la fin de l’année, les utilisateurs de Copilot+ PC et Windows 11 auront accès à des fonctionnalités supplémentaires conçues pour rendre leur PC plus intelligent, utile et sécurisé grâce à notre NPU TOPS 40+ » explique en introduction Microsoft.

Les nouvelles fonctionnalités arriveront dès Octobre sur toutes les machines Copilot+ PC à condition d’être abonnés au programme Windows Insider.

Windows Recall Preview

Nous en parlions hier, Microsoft officialise la sortie de Windows Recall en mode preview après en avoir durci les sécurités.

« Recall est une nouvelle fonctionnalité conçue pour vous permettre de retrouver instantanément des éléments que vous avez déjà consultés sur votre PC » explique l’éditeur.

Windows Click to Do

Enfin, Microsoft s’inspire d’Apple et intègre vraiment l’IA au cœur du système pour qu’elle vous assiste sur toutes les applications Windows et dans toutes vos activités numériques.

Click to Do vous assiste en permanence et simplifie votre travail en ajoutant une barre d’outils interactive sur votre écran d’ordinateur. Cette barre propose des actions rapides basées sur le contenu que vous consultez, qu’il s’agisse de texte ou d’images. L’éditeur explique que « par exemple, si vous travaillez avec des images, Click to Do peut vous aider à effectuer une recherche d’images avec Bing, flouter ou supprimer des objets dans l’application Photos, ou effacer l’arrière-plan d’une image avec Paint. Si vous travaillez avec du texte, Click to Do peut réécrire, résumer ou expliquer un texte, envoyer un e-mail à une adresse reconnue, faire une recherche sur le Web ou ouvrir un site avec une URL reconnue. Cette fonctionnalité s’adapte à ce que vous faites sur votre écran, en proposant des suggestions pertinentes ». De nouvelles actions utiles seront ajoutées à Click to Do dans les mois à venir pour améliorer toujours plus votre productivité.

Windows Search AI

La fonction de recherche de Windows se dope à l’IA. « Vous n’avez plus besoin de vous souvenir des noms de fichiers ou de leur emplacement ; il suffit de décrire ce que vous recherchez, comme « soirée BBQ », et Windows retrouvera les photos ou le fichier en question », explique Microsoft qui ajoute que la fonctionnalité est bien accessible « off line » car elle exploite directement la puissance du NPU intégré dans les Copilot+ PC.

Super Résolution

Windows va intégrer une fonctionnalité d’agrandissement d’images sans pixelisation grâce aux pouvoirs génératifs de l’IA.

En un clic, la résolution de n’importe quelle image peut être multipliée par 8. Il suffit de quelques secondes pour étendre n’importe quelle ancienne photo numérique basse définition en une image 4K détaillée !

Paint s’enrichit de « Generative Fill » et « Generative Erase »

Décidément, l’application Paint qui n’avait plus évolué depuis une décennie est métamorphosée par l’IA. Paint avait déjà acquis une fonction générative pour créer des images à partir d’un prompt textuel.

Deux nouveaux outils IA font leur apparition : « Generative Fill » permet d’étendre le cadre d’une image en voyant l’IA compléter les zones vides. « Generative Erase » supprime un élément indésirable ou disgracieux sur une photo.

Voilà qui soudain rend les nouveaux Copilot+ PC beaucoup plus attractifs!

