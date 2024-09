Pas de retard à l’allumage. Intel a officialisé comme prévu sa seconde génération d’Intel Core Ultra qui promet d’importants gains de performance et d’autonomie. Avec leur puissant NPU, ces processeurs animeront la première génération de « Copilot+ PC » en Intel.

On le sait, Intel vit une période difficile. Concurrencée sur tous les fronts, freinée dans sa volonté d’ouvrir ses usines Intel Foundry à la concurrence, la marque a aussi subi une forme de camouflet en voyant Microsoft lancer l’ère des « Copilot+ PC » avec Qualcomm et ses processeurs à architecture ARM.

Mais Intel et son architecture x86/x64 sont loin d’avoir dit leur dernier mot et de baisser les armes. Dès les annonces « Copilot+ PC » en mai, la firme avait sauté sur l’occasion pour indiquer préparer une contre-attaque en septembre et avait levé le voile sur la génération « Lunar Lake » à l’occasion de Computex 2024.

Respectant, une fois n’est pas coutume, ses délais, Intel a officialisé cette semaine sa nouvelle et très attendue génération de processeurs mobiles : Les Intel Core Ultra 200V Series plus connus sous le nom de code « Lunar Lake ».

Des performances y compris en Gaming

Ces nouveaux processeurs constituent la seconde génération de processeurs « Intel Core Ultra » à NPU intégrés. Dénommées « Intel Core Ultra 200V Series » ou parfois « Intel Core Ultra Serie 2 », ces nouvelles puces pour ordinateurs mobiles « offrent des performances exceptionnelles, une efficacité énergétique x86 révolutionnaire, un bond considérable dans les performances graphiques, une compatibilité d’applications sans compromis, une sécurité renforcée et une puissance de calcul IA inégalée » selon Intel.

Dans les faits, Intel a, dans cette nouvelle génération, totalement repensé les cœurs « Performance » (P-Cores), amélioré ses cœurs basse-consommation « E-Cores » (en adoptant ceux des Xeon 6) et surtout intégré une toute nouvelle génération de iGPU avec son architecture Xe2 « Battlemage » directement héritée de ses prochaines cartes graphiques Intel ARC.

Le résultat est un gain général d’un facteur 2 de la performance par Watt, comparé à la précédente génération d’Ultra Core. Autrement dit, les Ultra Core « serie 2 » sont deux à trois fois plus performants à consommation égale que les Ultra Core « serie 1 ».

L’une des grosses différences avec la génération précédente tient à l’intégration de la technologie graphique « Battlemage » qui procure au iGPU de véritables performances de gaming. Il sera effectivement possible de jouer aux derniers jeux en Full HD sur les machines dotées de ces processeurs « 200V ».

Une autonomie annoncée bien meilleure

Mais la grosse différence, c’est que ces « Lunar Lake » abandonnent l’hyper-threading et la multiplication des cœurs. Intel a opté sur toute la gamme de processeurs « Core Ultra 200V » pour une architecture avec 4 P-Cores et 4 E-Cores pour un total de 8 threads bien éloignés des 22 threads des plus puissants Core Ultra de première génération.

Intel a totalement repensé son architecture interne avec un objectif : ne plus se battre sur la performance multithread mais se battre sur la performance par Watt.

Il faudra voir, en réel, ce que cela donne, mais Intel présente les « Lunar Lake » comme une révolution en matière d’autonomie pour l’architecture x86.

C’est essentiel parce que cette performance par Watt est l’argument phare de l’architecture ARM et des Snapdragon X de Qualcomm. Les « Copilot+ PC » en Snapdragon X partagent tous la même qualité : offrir des performances quasiment équivalentes en mode batterie qu’en mode branché sur le secteur.

Jusqu’ici, faire fonctionner les PC Intel en mode batterie se traduisait par une dramatique chute de performances. C’est exactement ce que la génération « Lunar Lake 200V » veut changer !

Ainsi les futurs PC à base d’Intel Core Ultra 200V devraient offrir une autonomie de 20 heures et plus tout en conservant une fluidité de fonctionnement acceptable. On attend les premiers modèles pour vérifier.

Et bien sûr de l’IA puissante embarquée

Enfin, le dernier point fort des « Lunar Lake », c’est l’IA. Intel qualifie ses nouveaux processeurs de nouvelle référence pour l’IA mobile avec une performance de 120 TOPS. Ce chiffre combine la puissance de calculs IA du CPU (5 TOPS), du iGPU (67 TOPS) et du NPU (48 TOPS).

Mais ce qui compte en réalité pour l’utilisateur, c’est bien la puissance de l’accélérateur NPU intégré. Avec ses 48 TOPS (soit 4 fois la performance du NPU de la première génération de Core Ultra), ce NPU surpasse largement les spécifications minimales imposées par Microsoft pour les Copilot+ PC (40 TOPS). Les Intel Core Ultra 200V sont donc très ouvertement conçus et pensés pour animer les premiers Copilot+ PC en architecture x86/x64. Ils sont surtout conçus pour couper l’herbe sous le pied de Qualcomm et réaffirmer la suprématie d’Intel dans l’univers PC sous Windows.

Pour conclure, on retiendra que l’année 2024 restera probablement charnière dans l’histoire du PC. Avec ses Snapdragon X, Qualcomm a redéfini l’ère du PC en l’ouvrant à l’architecture ARM et offert aux PC une arme adéquate pour vraiment concurrencer les Mac en processeurs Apple M3.

Avec ses « Core Ultra 200V », Intel vient démontrer sa capacité à réagir et à faire évoluer en profondeur l’architecture x86 pour l’aligner aux besoins de l’IA mobile. Au final, force est de constater que les machines PC « Copilot+ » qui seront sous les sapins ce Noël présentent un visage différent et un potentiel bien supérieur aux machines du précédent Noël. Et ça fait bien longtemps que ça n’était plus arrivé !

Les 9 variantes de la série « Intel Core Ultra 200V »

C’est une première chez Intel. Tous les modèles « Intel Core Ultra 200V » disposent exactement du même nombre de cœurs : 4 cœurs « Performance » combinés à 4 cœurs « Efficience » pour un total de 8 threads !

La gamme démarre avec un « Intel Core Ultra 5 226V » jusqu’au « Intel Core Ultra 9 288V » en passant par des « Intel Core Ultra 7 »

La différence se fait sur la fréquence de Boost (de 4,5 GHz à 5,1 GHz), sur le NPU (qui varie de 40 TOPS à 48 TOPS selon les modèles) et sur le GPU (de 7 à 8 cœurs Xe2).

DELL annonce déjà son XPS 13 en Core Ultra 200V

Dans la foulée de l’annonce Intel, Dell dévoilait sur son site son premier PC doté de ces nouveaux processeurs. Les nouveaux XPS 13 en « 200V » sont déjà en pré-commande.

Les prix démarrent à 1399 dollars avec un Intel Core Ultra 7 « 246V », 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, et un écran non tactile de 13 pouces (1900 x 1200 pixels), 2 ports USB4/Thunderbolt 4. Son poids est de 1,2 Kg pour une autonomie annoncée à 26 heures !