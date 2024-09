Tout va mal chez Intel et les rumeurs se multiplient. Pat Gelsinger, son CEO, devrait prochainement présenter un plan de restructuration aux actionnaires. Sans forcément aller jusqu’au split des activités, Intel devrait néanmoins connaître un grand chambardement et se séparer de certaines branches.

Intel ne va pas bien. Ses derniers résultats trimestriels se sont avérés significativement inférieurs aux prévisions des analystes de Wall Street. Le chiffre d’affaires trimestriel est en baisse de 0,9% par rapport à l’an dernier avec 12,83 milliards de dollars alors que le marché du PC s’est repris. Surtout, la division « data center & AI » est en déclin de 3% alors que parallèlement NVidia continue de s’envoler. Ce dernier a par exemple atteint les 3 000 milliards de dollars de capitalisation en Bourse alors que dans le même temps Intel descendait sous la barre des 100 milliards de dollars de capitalisation.

Face à cette situation compliquée, le groupe a déjà annoncé un plan de réduction des coûts de 10 milliards de dollars et la suppression de 15.000 postes. Mais ce n’est qu’un début.

Intel ne se remet pas des dérives et retards qui l’ont affecté avant l’arrivée de Pat Gelsinger. Perçu comme l’homme providentiel, l’actuel CEO a joué de conditions particulièrement défavorables. Il ne suffisait pas uniquement de remettre l’innovation sur les rails chez Intel. Il a aussi fallu composer avec l’explosion inattendue de l’IA générative qui a totalement changé la donne dans les datacenters et compliqué l’arrivée d’Intel dans les GPU. Il a fallu composer avec l’agilité de TSMC innovant avec des itérations ultra rapides dans la fabrication des puces alors même qu’Intel Foundry n’avait plus innové depuis plusieurs années. Il a aussi fallu composer avec l’agressivité du concurrent AMD y compris dans l’univers HPC, la propulsion de NVidia vers les sommets avec sa main mise sur l’IA, l’arrivée de Qualcomm dans l’univers PC et les changements de stratégie chez Microsoft avec l’ère des Copilot+ PC.

Intel ne peut uniquement compter sur sa nouvelle technologie de gravage Intel 18A et ses nouveaux processeurs Lunar Lake et Xeon 6 pour espérer changer la donne. Il lui faut une nouvelle organisation plus agile et dynamique, de nouvelles perspectives, un nouveau plan d’action. Bref, Intel doit se réinventer.

Apparemment, Pat Gelsinger devrait s’adresser au conseil d’administration mi-septembre et détailler son nouveau plan de restructuration. Un plan élaboré en collaboration avec Morgan Stanley et Goldman Sachs pour déterminer ce qu’Intel peut vendre et doit conserver.

Contrairement à la rumeur qui coure depuis quelques jours, ce plan de restructuration ne devrait pas (sauf surprise) s’appuyer sur un split total des activités d’Intel avec une séparation totale des activités « fonderie » et « conception de puces » (ces activités sont déjà techniquement séparées depuis le split administratif annoncé en début d’année).

En revanche, Intel devrait annoncer une révision de ses plans d’investissements notamment en Europe avec l’abandon du projet de construction d’une usine de processeurs en Allemagne pour économiser 32 milliards de dollars.

Intel devrait également se séparer de sa division FPGA « Altera » acquise en 2015 pour 16,7 milliards de dollars et qui n’a pas finalement pas réussi à prendre sa place alors que le marché de l’IA adoptait en masse soit les GPU de NVidia, soit des accélérateurs NPU maison. Elle pourrait être revendue à un acteur comme Marvell Technology connu pour ses DPU et ses puces Structera CXL (d’optimisation de bande passante mémoire).

Enfin, Intel devrait en toute logique annoncer d’autres licenciements avec la suppression de projets peu porteurs et probablement une très forte réorganisation de la division Intel Foundry.

Affaire à suivre donc, mais Intel n’en est pas à sa première crise et possède encore quelques cartes « innovations » à jouer avec des roadmaps ambitieuses pour ses CPU pour PC et ses GPU.

