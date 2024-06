A l’occasion de Computex 2024, Intel a officialisé sa prochaine génération de processeurs Xeon pour workstations et serveurs, les Xeon 6… Pour l’instant seuls les Xeon 6 Sierra Forest 144 coeurs sont disponibles. En attendant les Xeon 6 Granite Rapids plus tard dans l’année et une version Sierra Forest 288 cœurs en 2025 ?

Ce n’est plus un secret depuis longtemps, la génération « 2024 » des processeurs Xeon marque un tournant dans la vision d’Intel sur les processeurs pour datacenters. La gamme est désormais divisée en processeurs « Sierra Forest » nommés Xeon 6 « E » exclusivement dotés de E-Cores (cœurs Efficience) et en processeurs « Granite Rapids » exclusivement dotés de P-Cores (cœurs Performance) nommés Xeon 6 « P ».

Mais comme Intel ne fait jamais dans la simplicité, ces Xeon 6 seront déclinés en deux gammes : les Xeon 6 « 6700 » (avec des 6700E et des 6700P) et les Xeon 6 « 6900 » (avec des 6900E et des 6900P).

A l’occasion de Computex 2024, Intel a annoncé la disponibilité dans les prochaines semaines des premiers Xeon 6 « Sierra Forest », la gamme « 6700E ».

Une première vague de Sierra Forest

Grâce à leur haute densité de cœurs et leur performance par watt qui change la donne dans l’univers des serveurs, les processeur Intel Xeon « 6700E » permettent une consolidation au niveau des racks de 3 pour 1, ainsi qu’un gain de performance par rack jusqu’à 4,2x et un gain de performance par watt jusqu’à 2,6x par rapport aux processeurs Intel Xeon de 2e génération sur des charges de travail de transcodage multimédia. Dit autrement, une entreprise peut remplacer 3 serveurs « Intel Xeon de seconde génération » par un seul serveur Xeon 6 Sierra Forest.

Les cœurs « E » des Xeon 6-6700E dérivent des cœurs efficients « Cresmont » introduits par Intel sur ses Intel Core Ultra « Meteor Lake ». Autrement dit, ces cœurs ne supportent pas d’hyperthreading.

Ceci dit, quand Intel parle de « haute densité de cœurs », le fondeur ne rigole pas. En effet, les Xeon 6700 pourront intégrer jusqu’à 144 cœurs (et donc exécuter simultanément 144 threads) sur une puce grâce au procédé de gravure Intel 3.

Selon Intel, les Xeon 6 « Sierra Forest » sont particulièrement adaptés aux workloads multimédias, à l’hébergement de sites et services Web ainsi qu’aux workloads réseau et Edge.

En 2024, la gamme Xeon 6-6700 comprendra 7 déclinaisons allant du 6710E et ses 64 cœurs « E » à 2,4 GHz avec un TDP de 205 Watts jusqu’au 6780E et ses 144 cœurs à 2,2 GHz avec un TDP de 330 Watts.

Et les 288 cœurs promis ?

L’an dernier, Intel avait laissé entrevoir des processeurs Sierra Forest dotés de 288 cœurs par puce. Ces processeurs sont toujours prévus au planning mais n’apparaîtront pas avant 2025. Ils sont le haut de gamme « E » des Xeon 6 de la série « 6900 » qui vise essentiellement les fournisseurs clouds et les HPC.

Les « 6900E » embarqueront en effet jusqu’à 288 cœurs et gèreront donc 288 threads tout en conservant une enveloppe 500W par CPU. On notera au passage que ces processeurs sont conçus pour intégrer aussi bien des machines mono-socket que bi-socket. Dit autrement, ils ouvrent une nouvelle ère de densité avec la possibilité d’intégrer 576 cœurs !

Qu’en est-il des Xeon 6 P ?

Les Xeon 6 « Performance », autrement dit Granite Rapids, apparaîtront au second trimestre 2024, tout au moins dans leur déclinaison « 6700P ». Cette dernière promet des processeurs embarquant jusqu’à 86 cœurs et gérant jusqu’à 172 threads par CPU avec une enveloppe énergétique de 350 W par CPU. Ils sont prévus pour intégrer des serveurs embarquant 1, 2, 4 ou même 8 sockets.

Les Xeon 6 de la série « 6900P » arriveront quant à eux en 2025 et offriront jusqu’à 128 cœurs (256 threads) avec 500W par CPU pour équiper des machines mono ou bi socket.

A noter que si les deux gammes « E – Sierra Forest » et « P – Granite Rapids » diffèrent dans leurs technologies de cœurs et leurs performances intrinsèques, leurs architectures demeurent entièrement compatibles et partagent un même écosystème aussi bien au niveau des piles logicielles qu’au niveau du hardware. A une exception près, le manque de support sur les Sierra Forest du jeu AVX-512 et des extensions matricielles si utiles à l’accélération des modèles IA.

