Le créateur de méga-puces Ampere a du soucis à se faire. AMD vient le challenger avec une puce Epyc 128 coeurs qui fait de l’ombre à son processeur Altra Max.

Jusqu’ici il n’y avait qu’un seul fabricant à proposer un « mega » processeur embarquant plus d’une centaine de cœurs de calcul au sein d’une seule puce CPU : Ampere avec son processeur Altra Max doté de 128 cœurs en architecture ARM. Un processeur notamment utilisé par Azure pour offrir des machines virtuelles adaptées aux calculs intensifs et à l’IA mais également par Google, Oracle, Tencent, Alibaba et Baidu pour offrir des VM performantes et économes à moindre coût.

En mai dernier, Ampere annonçait son AmpereOne, un nouveau processeur doté de 192 cœurs annoncé comme étant 2 à 3 fois plus efficient en termes énergétiques que les processeurs Intel Xeon SP et AMD Epyc. 192 cœurs, de quoi faire une différence notable.

Mais voilà, AMD vient de prendre le petit monde IT par surprise en annonçant son nouveau processeur EPYC, nom de code Bergamo, doté de 128 cœurs et capable de gérer 256 threads en parallèle ! Pour y arriver, EPYC utilise une architecture Chiplet combinant en une puce 8 processeurs 16 cœurs en architecture Zen 4c. Le processeur gère 12 voies de DDR5 et supporte PCIe 5.0. Il peut être utilisé sur des cartes mères mono et bi socket, ce qui permet donc de disposer sur un même serveur de 256 cœurs et 512 threads !

Selon des Benchmarks réalisés en interne par AMD, le Bergamo – de son vrai nom EPYC 9754 – se montrerait en moyenne 2,9 fois plus rapide que l’Ampere Altra Max sur un ensemble de workloads clouds typiques.

Sur le bench SPECrate, le processeur AMD affiche un score de 922 contre « seulement » 356 pour le processeur Altra Max.

Il reste néanmoins un domaine où Ampere l’emporte largement : la consommation électrique. Handicapé par son architecture x86, le processeur AMD nécessite 360W d’alimentation contre 182W pour le processeur Ampère.

Dit autrement, le nouvel AMD EPYC 9754 est donc 2,5 fois plus puissant mais aussi 2,2 fois plus consommateur d’énergie que son concurrent Ampere Altra Max.

Par ailleurs, AMD propose également une version EPYC 9754S simplifiée et dénuée de multithreading (128 cœurs pour 128 threads) pour les workloads qui n’exploitent pas ce potentiel.

La réponse d’Intel à cette nouvelle guerre des « méga-processeurs » ne devrait pas naître avant l’an prochain et l’apparition des Xeon « Sierra Forest » dont un modèle est attendu avec 144 cœurs.

À lire également :