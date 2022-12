Refuser de mettre à niveau son matériel peut impacter la compétitivité de l’entreprise, se révéler de plus en plus coûteux et entraver l’entreprise dans ses efforts pour moins consommer moins d’énergie.

Sur le marché concurrentiel d’aujourd’hui, votre entreprise doit faire des investissements stratégiques dans le domaine des technologies pour s’assurer de son efficacité, de sa sécurité et de sa compétitivité sur le long terme.

De nombreuses organisations négligent l’investissement dans du nouveau matériel, tel que des serveurs, de peur du coût initial élevé. Pourtant, ne pas mettre à niveau et maintenir des serveurs peut souvent entraîner une augmentation des coûts d’investissement et d’exploitation. Cela signifie que les dépenses quotidiennes associées à un matériel obsolète peuvent rapidement dépasser le temps d’arrêt à court terme ou l’investissement initial nécessaire pour un nouveau système.

Ceci n’est pas la seule conséquence potentielle de l’absence de mise à niveau de votre matériel. Les entreprises qui mettent à niveau leurs nouveaux systèmes ont une meilleure chance d’accéder aux technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et la Big Data Analytics (BDA) permettant de prendre des décisions plus rapidement, d’acquérir de nouvelles connaissances et d’acroître leur productivité.

Cela signifie à contratio que les organisations qui continuent de faire fonctionner des système vieillissants risquent de prendre du retard sur leurs concurrents en matière d’innovation, ainsi que de décevoir les clients et les consommateurs qui exigent des expériences modernes et personnalisées.

C’est une conversation plus importante que jamais pour les entreprises de toutes formes et de toutes tailles.

Avant qu’AMD ne lance sa gamme de processeurs pour serveur EPYC en 2017, il y avait un manque de compétition dans l’industrie des serveurs x86 ce qui signifie que le rythme de l’innovation était lent, engendrant des gains de performance modestes de génération en génération. Ces dernières années, néanmoins, du nouveau matériel a émergé permettant aux entreprises d’innover, d’obtenir plus rapidement des résultats, et même potentiellement de réduire le parc de serveurs installés afin de minimiser les investissements initiaux et les dépenses opérationnelles courantes.

Coût

Le coût est naturellement l’un des facteurs majeurs pour les entreprises frileuses à l’idée d’investir dans les mises à niveau hardware. Cependant, l’inaction a également un coût.

Il peut sembler onéreux de se lancer dans un grand projet de transformation numérique, en particulier quand cela implique une mise à niveau hardware importante, tel que le passage à un nouveau dispositif sur site ou bien le passage d’une infrastructure ancienne à des modèles de consommation de services tels que le SaaS. Cependant, une fois cette démarche entreprise par votre organisation, les coûts opérationnels sont susceptibles de diminuer. À titre d’exemple, la mise à niveau vers des systèmes équipés de processeurs AMD EPYC™ à nombre de cœurs élevé permet non seulement de réduire les besoins en gestion informatique et en maintenance régulière, mais aussi d’héberger davantage d’utilisateurs et de charges de travail par serveur et de réduire le nombre total de serveurs nécessaires, ce qui permet de réduire la quantité d’électricité requise pour alimenter et refroidir les nouveaux systèmes.

En outre, la mise à niveau vers AMD EPYC™, largement utilisé par les plateformes AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, permet également à votre entreprise de profiter de modèles de services tels que SaaS, IaaS et le cloud hybride, réduisant vos dépenses en termes d’investissement. Ainsi, les entreprises peuvent réduire leurs coûts annuels jusqu’à 52 %, utiliser 63 % de licences VMware® vSphere en moins et obtenir 10 % de performances supplémentaires par cœur en utilisant 81 % de serveurs en moins [1].

Performance

Les entreprises qui s’appuient toujours sur des serveurs obsolètes pourraient voir leurs performances s’estomper au fil du temps. Cela pourrait non seulement ralentir leur production, augmenter leur taux d’échec, de faille de sécurité mais également entrainer des coûts de maintenances plus élevés. Ainsi, si les entreprises ne continuent pas à investir dans ces systèmes vieillissants, elles s’exposeront à terme à des temps d’arrêt de serveur encore plus couteux.

Avec un système à jour, les entreprises et organisations peuvent être sûrs que les mauvaises performances du serveur – et les conséquences qui en découlent – appartiendront au passé.

Par exemple, la série AMD EPYC™ 7003, classée parmi les processeurs de serveur x86 les plus rapides au monde, offre des performances de pointe sur un large éventail de types de charges de travail avec plus de 250 records mondiaux [2].

Voici un scénario de mise à niveau potentiel. En se basant sur les benchmarks SPECrate®2017_int_base standard de l’industrie, on peut remplacer vingt serveurs équipés d’un processeur 2P Intel® Xeon® E5-2699A v4 d’environ 4 ans par sept serveurs Intel Xeon Platinum 8380 2P ou seulement cinq serveurs équipés d’un processeur AMD EPYC™ 7763 2P serveurs pour des performances comparables [3] [4].

S’intégrant parfaitement aux infrastructures x86 existantes, la solution de processeur de serveur EPYC x86 permet à votre organisation d’obtenir des résultats plus rapides et ainsi offrir de meilleurs résultats commerciaux. Le matériel plus récent peut également prendre en charge des moyens plus rapides pour gérer les entreprises, promouvoir et trouver des clients en ligne. Cela permet à votre organisation d’offrir des services et des produits personnalisés tout en gardant le contrôle sur l’inventaire et l’expédition grâce aux nouvelles fonctionnalités innovantes telles que le prototypage virtuel et les recommandations propulsées par l’IA.

Une consommation énergétique réduite

De plus en plus d’entreprises sont désormais intéressées par des choix plus durables, allant de la réduction de déchets et l’utilisation de matériaux plus durables à une bascule vers des sources d’énergie renouvelables. Cependant, ceux qui continue d’utiliser du matériel obsolète risquent de réduire à néant les efforts consentis dans d’autres secteurs de l’entreprise.

Remplacer une technologie dépassée ou inéfficace peut non seulement réduire les émissions carbone, la quantité de chaleur produite et le refroidissement nécessaire pour les centres de données mais également réduire le coût de fonctionnement de ces derniers.

Les processeurs AMD EPYC™ propulsent les serveurs x86 les plus économes en énergie [5] aidant ainsi les entreprises à réduire l’impact environnemental de l’exploitation des centres de données tout en faisant progresser les objectifs de durabilité. Par exemple, pour obtenir 10 000 unités de performance sur des entiers avec des serveurs propulsés par des 2P AMD EPYC™ 7763 comparé à des serveurs équipés de 2P Intel Xeon Platinium 8380 peut permettre de réduire de 33% le nombre de serveurs en utilisant 50% moins de place et 42% d’énergie en moins tout en offrant un coût total de possession (TCO) sur trois ans inférieur de 36% [6]

Sécurité

Non seulement recourir à du matériel vieillissant peut entraîner une consommation énergétique plus élevée, mais il peut également augmenter la probabilité que votre entreprise soit victime de piratage. Un matériel vieux de cinq ans n’a jamais été conçu pour gérer les charges de travail à haut risque et les défis de sécurité qui lui sont imposés aujourd’hui.

Cela signifie que les entreprises recourant à des serveurs obsolètes risquent d’être victimes de pirates informatiques et de violer les réglementations sur la protection des données.

Le hardware des serveurs modernes a quant à lui été conçu pour faire face à la vague toujours plus importante de menaces de cybersécurité. Les processeurs AMD EPYC™, par exemple, sont dotés d’un processeur de sécurité sur puce entièrement intégré qui contribue à fournir le niveau de protection nécessaire aux utilisateurs professionnels, ainsi que plusieurs fonctions supplémentaires permettant de garantir la sécurité des données sensibles. Le processeur de sécurité contribue à la mise en place d’un démarrage sécurisé du système et héberge les clés de chiffrement.

Innovation

Grâce aux dernières technologies, les organisations peuvent prendre des décisions en une fraction de seconde sur la base d’énormes quantités de données. Pour obtenir cet avantage concurrentiel, vous devez vous assurer que vous travaillez efficacement, et l’un des éléments clés pour travailler plus intelligemment et non plus durement, consiste à utiliser une infrastructure moderne. Si vous continuez à compter sur des systèmes vieillissants, vous pourriez vous retrouver à la traîne face à vos concurrents en matière d’innovation.

Grâce au nombre élevé de cœurs et à l’évolutivité des serveurs basés sur le processeur AMD EPYC™ de 3e génération, les entreprises sont en mesure d’héberger facilement des applications telles que le machine learning (ML) et les simulations scientifiques et de tirer le meilleur des nouvelles capacités de l’intelligence artificielle (IA), du calcul haute performance (HPC) et de l’analyse de données.

À une époque où les données sont plus vitales que jamais et où la sécurité et les performances sont primordiales, les processeurs AMD EPYC™ de 3e génération s’avèrent être le meilleur choix pour les organisations qui cherchent à mettre à niveau leur matériel obsolète. Non seulement cela peut aider votre entreprise à réduire le coût total de possession (TCO), mais cela peut aussi augmenter la productivité dans un marché en constante évolution. Les calculateurs en ligne de AMD peuvent aider à comparer de manière compétitive les performances, les coûts, les économies d’énergie du projet, les émissions de CO2 et bien plus encore.

Pour accéder à ces outils, rendez-vous sur https://www.amd.com/fr/processors/epyc-tools.

Par Roger Benson, directeur commercial EMEA chez AMD

