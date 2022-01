Bien décidé à ne pas laisser Intel accaparer la scène médiatique, AMD vient d’annoncer sa nouvelle gamme de processeurs mobiles « Ryzen 6000 » qui promet une autonomie de plus de 24H sur les notebooks PC et intègre Pluton, une sécurité hardware développée par Microsoft.

AMD sera donc bien le premier fabricant de puces à incorporer la technologie de protection des PC « Pluton ». Développée par Microsoft pour sa console Xbox et intégrée notamment dans les hardwares Azure Sphere, la technologie Pluton vise à protéger votre ordinateur contre des hacks matériels avancés permettant notamment de dérober les clés de chiffrement (comme celles de BitLocker, la technologie de chiffrement de disques de Windows). En Novembre 2020, Microsoft avait annoncé ouvrir sa technologie pour permettre aux fabricants de processeurs de l’incorporer directement dans les puces des PC.

AMD prend donc de vitesse la concurrence en incorporant la puce Pluton au cœur de ses nouveaux processeurs mobiles « Ryzen 6000 ». La série « 6000 » – connue sous le nom de code « Rembrandt » – s’appuie sur une évolution « Zen 3+ » de l’architecture Zen dont la principale nouveauté réside dans les fonctionnalités de gestion de la consommation électrique. Notamment lorsque les accélérateurs graphiques intégrés sont exploités.

Résultat, AMD annonce une consommation énergétique en baisse de 15 à 40% sur le streaming vidéo et la navigation Web. De quoi permettre d’offrir une vraie journée d’autonomie aux PC animés par cette nouvelle génération d’APU. Les processeurs embarquent 6 à 8 coeurs selon les modèles et son cadencés de 2,9 GHz à 3,3 GHz avec un boost allant jusqu’à 5 GHz.

Par ailleurs, la partie graphique de ces APU a été modernisée. On y retrouve la nouvelle architecture RDNA2 (déjà présente dans les chips de la PS5 et de la Xbox Series X) qui propose du raytracing accéléré et des performances presque doublées par rapport à la génération précédente. De quoi voir débarquer une nouvelle génération de notebooks PC au caractère ludique bien plus affirmé sans sacrifier l’autonomie des machines, à l’instar des nouveaux ThinkPad Z13 et Z16 de Lenovo, des machines sérieuses pour les télétravailleurs qui aiment aussi les jeux vidéos ou les applications 3D.

On attend avec impatience les premières comparaisons officielles entre les puces Intel Alder Lake, ces nouveaux Ryzen 6000 et les puces M1 d’Apple.

Des benchmarks comparatifs ne devraient plus tarder à tomber mais il semble déjà acquis que 2022 marque une année de regain technologique sur les PC portables.

AMD s’attend à un franc succès avec plus de 200 machines premiums embarquant les Ryzen 6000 attendues en 2022…

Parallèlement, AMD a aussi annoncé de nouveaux GPUs mobiles. Tout d’abord dans la traditionnelle gamme « Radeon RX 6000M » avec l’introduction des Radeon RX 6850M XT, Radeon RX 6650M XT, Radeon RX 6650M, Radeon RX 6500M et Radeon RX 6300M.

Ensuite avec l’introduction d’une nouvelle série « RX 6000S » (RX 6800S, RX 6700S et RX 6600S) spécialement optimisée pour proposer une expérience de jeu haute performance avec une efficacité énergétique très améliorée pour des PC de gamers portables à la fois fins et légers.