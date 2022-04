AMD annonce sa volonté d’acquérir la startup Pensando dont l’accélérateur réseau (SmartNIC) est utilisé par les principaux grands clouds publics de la planète mais trouve aussi son utilité à l’edge comme dans un cloud privé.

Il y a quelque mois, AMD confirmait avoir finalisé l’acquisition de l’inventeur des FPGA, Xilinx, pour 35 milliards de dollars. Cette acquisition bouclée, le concepteur de CPU et GPU s’attaque à un nouvel achat. Sa cible ? La startup Pensando !

Annoncé à 1,9 milliard de dollars, ce rachat permet à AMD de mettre la main sur une startup fondée en 2017 mais réellement devenue visible il y a à peine deux ans. Autant dire que les responsables d’AMD ont vite perçu le potentiel de la technologie de Pensando et ont opté pour ne pas attendre davantage avant de s’en emparer.

Pensando a non seulement créé un accélérateur réseau programmable (NPU-Network Processing Unit) pour animer des cartes SmartNIC qui déchargent les processeurs de tout travail de gestion des flux réseaux mais également une plateforme « Software defined network » pour en tirer profit.

Sa technologie a notamment séduit des clouds comme Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud ou Equinox. Elle est dans l’esprit assez similaire à ce qu’AWS a développé avec « AWS Nitro Systems » et les « Nitro Cards », mais en version plus universelle et adaptée à n’importe quel cloud.

Girish Bablani, corporate vice president de Microsoft Azure, explique ainsi que « nous avons constaté des performances multipliées par 40 en moyenne sur nos connexions Cloud après avoir adopté les solutions Pensando ».

« Nous avons créé un processeur capable de réaliser des processus cloud à une vitesse obscènement élevée et à faible coût » explique de son côté Vipin Jain, le cofondateur de la startup.

Les SmartNIC jouent un rôle de plus en plus clé aussi bien dans les infrastructures des grands opérateurs cloud, que dans celle des Telcos (dont les infrastructures SDN 5G ont besoin de telles solutions d’optimisation et de répartition des tâches réseau) et dans celle des entreprises alors que VMware est en train, avec son Project Monterey, de réarchitecturer vSphere pour un usage intensif des accélérateurs réseaux.

Cette acquisition permet à AMD de venir jouer les premiers rôles sur les technologies réseaux et de venir ainsi une nouvelle fois concurrencer NVidia mais aussi Marvell et Intel sur un secteur dans lequel il était absent.

« Pour construire un datacenter de pointe avec les meilleures performances, sécurité, flexibilité et coût total de possession, il faut une large gamme de moteurs de calcul », justifie Dr Lisa Su, présidente et CEO d’AMD. « Tous les grands clients du cloud et bien des OEM ont adopté les processeurs EPYC pour animer leurs offres de centres de données. Aujourd’hui, avec notre acquisition de Pensando, nous ajoutons une plateforme de services distribués de premier plan à notre portefeuille de CPU, GPU, FPGA et SoC adaptatifs… L’équipe de Pensando apporte une expertise de classe mondiale et une expérience éprouvée en matière d’innovation au niveau des puces, des logiciels et des plateformes, ce qui accroît notre capacité à offrir des solutions de pointe à nos clients du cloud, entreprises et à l’Edge ».