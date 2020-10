Le fabricant de processeurs et puces graphiques AMD casse sa tirelire pour absorber un concurrent méconnu mais acteur majeur des processeurs ARM et des chips FPGA.

Nous évoquions le sujet il y a moins de deux semaines. C’est désormais officiel. AMD rachète Xilinx, l’inventeur des précieux circuits FPGA, pour 35 milliards de dollars, réalisant au passage la plus grosse acquisition de son histoire. Une acquisition tout aussi essentielle que celle d’ATI en 2006 (pour 5,4 milliards de dollars) qui avait permis de propulser AMD comme un leader du marché des GPU et des APU. A titre de comparaison, NVidia a annoncé il y a quelques semaines le rachat de ARM pour 44 milliards de dollars. La transaction n’est pas encore approuvée par les autorités Britanniques et certains analystes pensent même qu’elle pourrait au final échouer tant le gouvernement du Royaume Uni y est opposé. La transaction entre AMD et Xilinx paraît, elle, politiquement bien plus aisée et devrait se concrétiser avant la fin de l’année.

IA & FPGA

En absorbant Xilinx, AMD s’offre non seulement un spécialiste des processeurs ARM mais également l’un des pionniers des processeurs FPGA (Field Programmable Gate Array). Ces derniers sont des circuits, composés de cellules reprogrammables, longtemps utilisés pour traiter des signaux (DSP) ou émuler d’anciens processeurs mais également de plus en plus utilisés au cœur des serveurs pour accélérer les traitements IA. Car l’intelligence artificielle est bien une des clés de ce rachat comme elle l’a été, il y a quelques semaines, lorsque NVidia a racheté le Britannique designer de CPU ARM.

Un pied dans la 5G

Cette acquisition permet à AMD de rester dans la course à l’innovation sur les réseaux d’apprentissage profond alors que NVidia s’est enrichi des savoirs d’ARM et Intel de ceux d’Altera (autre grand spécialiste des FPGAs).

Elle permet aussi à AMD de se repositionner sur les processeurs ARM (avec la série de processeurs Xilinx Zynq spécialement pensés pour collaborer avec les FPGA Virtex, Kintex et Artix de la marque) et plus encore sur le très prometteur marché des composants 5G.

Car Xilinx est aujourd’hui très présent dans les marchés du networking, de la 5G et des systèmes embarqués automobiles ainsi que sur le marché des composants militaires.

Il n’est pas certain cependant que Xilinx ait autant à gagner avec AMD que ce qu’Altera a connu en se faisant absorber par Intel. Toute la difficulté pour AMD sera de conserver les ingénieurs et les FAE (Field Applications Engineers) dans un marché des FPGA qui dépend énormément du support apporté aux clients par le fabricant. D’autant qu’avec le rachat de Xilinx, AMD va s’enrichir de 3 000 collaborateurs supplémentaires (passant de 10 000 à 13 000 employés environ).

Objectif HPC

Pour AMD, cette acquisition est aussi une opportunité de se repositionner sur le marché HPC sur lequel NVidia est en train de devenir incontournable (cf les récentes annonces sur les HPC européens). « Notre acquisition de Xilinx marque la prochaine étape de notre parcours pour établir AMD en tant que leader de l’informatique à haute performance et partenaire de choix pour les plus grandes et les plus importantes entreprises technologiques du monde » a d’ailleurs déclaré Lisa Su, CEO d’AMD en officialisant la transaction.

Une transaction annoncée alors qu’AMD publiait de bons résultats malgré la crise pandémique pour le troisième trimestre 2020. Portée par le succès de ses processeurs Ryzen et Epyc, la société a annoncé un chiffre d’affaires record de 2,8 milliards de dollars pour le trimestre en augmentation de 56% par rapport à l’an dernier et des bénéfices nets s’élevant à 390 millions de dollars en augmentation de 225% par rapport à 2019.