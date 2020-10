ARM dans l’escarcelle de NVidia, les concurrents cherchent d’autres pistes pour booster leur présence sur les composants IA. Xilinx attise les convoitises et pourrait être racheté par AMD.

L’année 2020 aura été une année très agitée en matière de processeurs. Outre l’annonce de trois générations chez Intel (Tiger Lake, Rocket Lake, Lakefield), le lancement des Ryzen 5000 d’AMD, le passage en ARM « Apple Silicon » des Mac, et le rachat de ARM par NVidia (qui reste encore soumis à l’approbation des autorités internationales et notamment du gouvernement Britannique qui se montre très froid sur le sujet), un autre bouleversement se prépare en coulisse… Le rachat de Xilinx.

Créée en 1984, Xilinx est l’entreprise américaine qui a inventé et propularisé les FPGAs (Field Programmable Gate Array). Ce sont des circuits composés de cellules reprogrammables après leur fabrication. Les FPGA ont petit à petit pris la place des ASICs et autres processeurs spécialisés, notamment dans le domaine des contrôleurs et des traitements de signaux (DSP). Ils sont utilisés comme accélérateurs dans de multiples contextes. On les retrouve notamment dans les serveurs Azure pour accélérer les processus IA. On les retrouve aussi dans le domaine du Retrogaming où ils sont utilisés pour émuler matériellement d’anciens processeurs ou d’anciens hardware de consoles.

Or, après le rachat d’ARM par Nvidia, Xilinx serait aujourd’hui dans le collimateur de plusieurs « prédateurs » concurrents, intéressés pour récupérer ses technologies non seulement en matière de FPGA (avec les séries Virtex et Kintex notamment utilisées dans l’automobile, ou la série Artix utilisée dans les équipements militaires) mais aussi en matière de SoCs ARM (avec ses processeurs Zynq).

Selon plusieurs sources, à commencer par le Wall Street Journal, AMD serait en discussions avancées pour racheter Xilinx pour 30 milliards de dollars.

En 2020, Xilinx a réalisé un chiffre d’affaires d’un plus de 3 milliards de dollars pour des bénéfices d’environ 850 millions de dollars.

Rappelons qu’Intel a racheté l’autre grand spécialiste des FPGAs, Altera, en 2015. Les deux autres acteurs importants du marché des FPGA sont les américains Lattice Semiconductor dirigé par Jim Anderson (un ancien d’AMD) et Microsemi (racheté par Microchip Technology en 2018).

Une affaire à suivre…