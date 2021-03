AMD adapte sa très populaire architecture Zen 3 à l’univers des serveurs avec le lancement des nouveaux CPU EPYC 7003.

« Aujourd’hui marque une étape importante dans notre cheminement visant à proposer des solutions serveurs haute performance. Depuis l’avènement des processeurs AMD EPYC, le nombre de clients EMEA bénéficiant de nos solutions a été multiplié par six, avec des déploiements régionaux significatifs dans les segments HPC et Cloud. » rappelle en introduction Mario Silveira, Corporate VP EMEA.

Dès sa sortie il y a 5 ans, la gamme Epyc a su séduire les entreprises par son rapport qualité/prix et ses performances par Watts.

Basés sur l’architecture AMD « Zen 3 » déjà inaugurée par la dernière génération de processeurs RYZEN pour PC et largement saluée par les gamers pour ses performances, les nouveaux processeurs AMD EPYC 7003 (nom de code Milan) s’affirment plus que jamais comme les processeurs serveur les plus performants de l’industrie. Ils affichent une augmentation de 19% des performances par rapport à la génération précédente.

Ils présentent surtout plusieurs améliorations notamment en matière de sécurité et de confidentialité sur les architectures multi-tenant. On y retrouve de nouvelles protections pour éviter les attaques de type Spectre ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités pour permettre une virtualisation chiffrée et une pagination imbriquée sécurisée pour protéger les systèmes d’exploitation « invités » face aux hyperviseurs compromis.

La gamme comprend 19 variantes avec des processeurs de huit à 64 cœurs et entre 16 et 128 threads. Gravé en 7nm, chaque processeur peut gérer jusqu’à 4 To de RAM et 128 ports PCIe 4. Selon AMD, le nouvel EPYC 7763 (64 cœurs) est le processeur serveur le plus performant du marché. Plus universel, l’EPYC 72F3 à 8 cœurs pensé pour les processeurs bi-socket affiche les performances par coeur les plus élevées.

Dell Technologies, HPE, Gigabyte et Supermicro comptent parmi les premiers constructeurs à lancer des serveurs en Epyc 7003 mais ce sont surtout les partenaires cloud qui sont mis en avant par AMD : AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, …

« Avec une architecture de pointe, des performances de premier ordre et des fonctions de sécurité modernes, les processeurs EPYC 7003 s’imposent comme un choix évident alors qu’ils continuent de redéfinir les standards dans le datacenter, tout en permettant aux clients EMEA de transformer leurs opérations au rythme de leur croissance » résume Mario Silveira.