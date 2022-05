À l’occasion de l’évènement Computex 2022, AMD a confirmé l’arrivée dès cet automne de ces nouveaux processeurs Ryzen 7000 en technologie Zen 4 en gravure 5-nm.

Ils seront les premiers processeurs pour PC de bureau en technologie 5 nanomètres. AMD a confirmé cette semaine que ces nouveaux CPU « Ryzen 7000 » (nom de code ‘Raphael’) arriveraient dès cet automne avec des configurations jusqu’à 16 cœurs et des fréquences de fonctionnement au-delà de la barre des 5 GHz !

AMD ne veut pas jouer les seconds couteaux dans la bataille de la performance – notamment autour des machines de gaming et des workstations – et compte bien rester dans la course malgré le dynamisme retrouvé d’Intel et la concurrence farouche d’Apple (et ses processeurs M1).

Sur le papier, les nouveaux cœurs Zen 4 affiche 15% de performance supplémentaire en single threading que les Zen 3. Durant sa conférence à l’occasion du salon Computex 2022, AMD a démontré un système doté d’un Ryzen 7000 16 cœurs cadencé à 5,5 GHz (en boost). Cette machine a calculé un rendu Blender en 31% moins de temps qu’un système concurrent animé d’un processeur Intel Core i9-12900K actuel fleuron d’Intel.

Les Ryzen 7000 se démarquent par un GPU intégré adoptant l’architecture RDNA2 d’AMD et par un support des RAM DDR5 exclusivement.

Parallèlement à cette annonce, AMD veut aussi renforcer son positionnement dans l’entrée de gamme mobile avec un nouveau SoC dénommé Mendocino. AMD vise ici le marché des ordinateurs entre 400 et 600 euros. Le Mendocino procurera, à ces appareils bon marché, un processeur 4 cœurs Zen 2 (en 6nm) doté d’un GPU de génération RDNA 2. De quoi offrir des performances décentes aussi bien en bureautique, multimédia et jeu à ces machines accessibles. Un moyen aussi pour AMD d’occuper le bas du marché pour éviter la montée en puissance d’ARM sur les PC Windows d’entrée de gamme.