Bousculé par AMD et ARM jusque dans l’univers des serveurs où il règnait en maître, Intel dégaine sa nouvelle et sort les griffes.

Ça y est… Intel a enfin suffisamment fiabilisé ses procédures de gravure en 10 nm pour en faire profiter sa gamme de processeurs Xeon.

Le fondeur rappelle d’ailleurs à qui veut l’entendre que les Xeon restent les processeurs les plus largement déployés dans les datacenters à travers le monde.

Plus de 50 millions de processeurs de génération « Xeon Scalable » sont en activités au cœur de serveurs à travers le monde et plus d’un milliard de cœurs CPU Xeon ont été déployé dans le cloud depuis 2013 (le processeur se retrouve dans les serveurs de plus de 800 fournisseurs de cloud dans le monde).

Cette semaine, Intel a donc introduit sa troisième génération de processeurs Intel Xeon Scalable (dont la première génération est née en 2017). Elle est déclinée en une infinité de modèles (on en a compté 50) offrant jusqu’à 40 cœurs (avec une gamme qui débute à 8 cœurs contrairement à la seconde génération qui démarrait à 4 cœurs).

Selon Intel, à configuration égale, les nouveaux modèles se montrent 46% plus rapides que leurs prédécesseurs mais surtout 74% plus rapides sur l’exécution des inférences IA.

L’Intelligence Artificielle est l’un des chevaux de bataille de cette nouvelle génération. Pour Intel, il s’agit du premier et seul CPU « intégrant une accélération IA » pour le Deep Learning. Selon les benchmarks d’Intel, les nouveaux Xeon sont 25 fois plus véloces en reconnaissance d’images que les processeurs AMD Epyc 7763. Mais surtout, il se montrerait 30% plus rapide sur un mixte IA/ML que les GPU dédiés A100 de NVidia… Tout en se montrant bien évidemment plus universel. Plus que jamais, les Xeon Scalable visent à satisfaire les besoins de tous les workloads « du cloud au réseau jusqu’au Edge ».

Parmi les autres améliorations on retiendra le support de PCIe 4.0 (jusqu’à 64 voies par socket) et le support de 8 canaux mémoire par socket (contre 6 précédemment) en DDR4-3200, soit 6 To de RAM par socket.

Par ailleurs, ces nouveaux CPU se veulent beaucoup plus sécurisés, résistants face aux attaques de type Spectre, et embarquent une pléthore de nouveaux jeux d’instructions pour aider à la parallélisation des opérations de chiffrement : arithmétique des grands nombres (IFMA Integer AVX-512), instruction de multiplication vectorielle AES et vectorielle sans transmission, instruction Galois Field New Instructions (GFNI), SHA-NI et instruction de manipulation de bits vectoriels (VBMI), etc.

Toutes ses fonctionnalités associées aux améliorations apportées à SGX permettent de garantir aux fournisseurs cloud de meilleures sécurités sur les infrastructures multi-tenant.

Les Xeon Scalable Gen 3 sont déclinés en plusieurs gammes avec une complexité accrue dans la répartition des modèles.

La gamme est divisée en trois versions : les versions Platinum (jusqu’à 40 cœurs), les versions Gold (jusqu’à 32 cœurs), les versions Silver (jusqu’à 20 cœurs).

Les modèles Platinum et Gold sont également déclinés en édition H (pour machines 4 à 8 sockets supportant 1,12 To par socket) et en édition HL (pour machines 4 à 8 sockets supportant 4,5 To de RAM par socket).

Certaines éditions sont également optimisées pour les VM dans le cadre d’un hébergement IaaS (série P) ou dans le cadre d’un hébergement de solutions SaaS (série V). La série « N » est optimisée pour être embarquée dans des appliances réseau NFV, la série « M » dans les appliances pour le traitement et le streaming de flux médias, la série « T » pour usage thermique spécial, la série « U » pour les machines mono-socket. Enfin, notons que le Xeon 8368Q est spécialement conçu pour les machines à refroidissement liquide.

Voilà qui ne facilite pas évidemment la lisibilité de l’offre mais il y a ainsi des Xeon Scalable Gen 3 pour tous les goûts et tous les besoins. Sans oublier que les constructeurs peuvent aussi demander l’intégration de FPGA ou de fonctionnalités propres.

Selon Intel, les serveurs bâtis sur cette troisième génération sont 2,65 fois plus véloces que les systèmes disponibles 5 ans plus tôt (en comparant une machine Xeon Scalable 8380 comparé à une machine Xeon E5-2699v4).

Parallèlement à cette nouvelle génération de Xeon Scalable, Intel a également introduit sa nouvelle génération de mémoire persistante Optane 200 Series (jusqu’à 8 To par socket) ainsi que son nouveau disque SSD Optane P5800X (présenté comme le plus rapide SSD au monde) et son nouveau disque SSD capacitif 3D NAND « D5-P5316 ».