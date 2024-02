Intel officialise la séparation de ses activités en deux divisions très autonomes, celle dédiée à la conception de ses CPU, GPU et chips IA (Intel Products) et celle dédiée aux usines de fabrication de puces (Intel Foundry).

Depuis des années, Intel se cherche un nouvel élan. Le fondeur s’est laissé distancer dans les techniques de gravure par des acteurs comme TSMC. Par ailleurs, il n’a jamais trouvé la parade à la montée en puissance d’ARM dans l’univers de l’ultra-mobilité et désormais dans l’univers des ordinateurs (perdant au passage un client comme Apple qui fabrique désormais ses propres puces). Il a aussi eu du mal à contrer AMD dans l’univers des HPC. Enfin, malgré des acquisitions importantes dans l’univers de l’IA, il s’est laissé totalement distancé par NVidia, réagissant trop tard à la nécessité d’exister dans les GPU.

Et depuis l’arrivée de Pat Gelsinger, si l’entreprise a retrouvé un véritable élan d’innovation et de R&D, la situation générale ne s’est pas franchement beaucoup améliorée, le contexte macro-économique global ne tournant pas en sa faveur.

Il est temps de redonner de la dynamique aux grands changements opérés depuis trois ans. Pat Gelsinger lance donc une nouvelle phase de réinvention d’Intel. Cette nouvelle phase est en réalité assez logique et le CEO en avait préparé les rampes de lancement à son arrivée avec sa volonté de redorer le blason d’Intel dans la fabrication des processeurs avec Intel Foundry Services et son grand plan d’attaque « 5 Nodes in 4 Years » destiné à redonner le leadership à Intel dans la fabrication face à son grand rival TSMC.

Apparemment satisfait et confiant dans les progrès de son entreprise et son respect de la roadmap dessinée en 2021, Pat Gelsinger concrétise un vrai split de l’entreprise en deux entités : Intel Foundry d’un côté, Intel Products de l’autre.

Intel Products se concentre sur la création, le développement et les licences de ses processeurs pour PC, serveurs et équipements réseau. Et à la manière d’Apple, AMD et bien d’autres, la division agira et fonctionnera comme tous les fabricants actuels c’est-à-dire en mode « Fabless », donc indépendamment (jusqu’à un certain point, la conception d’un CPU étant toujours influencé par le processus de fabrication) de la division « Intel Foundry ».

Intel Foundry, nouveau nom d’Intel Foundry Services, va se focaliser sur les technologies et la R&D de gravure, la supply chain des processeurs, la fabrication et le ‘packaging’ des processeurs.

Bien que regroupée sous la marque Intel, une même maison mère, les deux entités auront désormais une existence légale séparée, des équipes de ventes séparées, des directions générales séparées de sorte à assurer une plus grande confidentialité et rassurer tous les futurs clients d’Intel Foundry dont les produits entreraient en compétition frontale avec ceux d’Intel Products.

Même si l’annonce est officielle, cette division en deux entités autonomes est déjà sur les rails depuis quelque temps. D’ailleurs ARM serait en train d’étudier la conception de processeurs en appui sur les techniques de fabrication (Nodes) et de Packaging d’Intel. Microsoft a également indiqué avoir choisi Intel Foundry pour fabriquer certains de ses futurs processeurs, les premiers en technologie Intel 18A. « Nous sommes au milieu d’un changement de plateforme très excitant qui bouleversera fondamentalement la productivité de chaque organisation et de l’ensemble de l’industrie. Pour réaliser cette vision, nous avons besoin d’un approvisionnement fiable en semi-conducteurs les plus avancés, les plus performants et les plus qualitatifs. C’est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l’idée de travailler avec Intel Foundry, et pourquoi nous avons choisi une conception de puce que nous prévoyons de produire sur le processus Intel 18A » a annoncé Satya Nadella.

Intel Foundry annonce également avoir signé des partenariats avec Synopsys, Cadence, Siemens, Ansys, Lorentz, et Keysight pour fournir à ses clients, tels que Microsoft, les outils essentiels pour concevoir et qualifier leurs designs en 18A.

Par ailleurs, Intel Foundry a annoncé une nouvelle roadmap plus détaillée de ses processus de gravure. Avec deux objectifs, reprendre le leadership sur TSMC dès 2025 avec sa technologie 18A et proposer sa technologie Intel 14A en 2026.

À lire également :