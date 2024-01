Révolution ! Un processeur français à financement européen équipera la première machine exaflopique européenne. Philippe Notton, CEO et fondateur de SiPearl, la pépite du renouveau européen dans les semi-conducteurs, est notre invité de la semaine.

C’est un invité tout à fait exceptionnel que Guy Hervier reçoit aujourd’hui sur le plateau de l’invité de la semaine. Philippe Noton est CEO et fondateur de SiPearl, la scale-up française qui ose défier les géants américains que sont Intel, AMD et Qualcomm et qui élabore le premier processeur très haute performance et très basse consommation conçu par l’Europe depuis très très longtemps.

Avec Guy Hervier, Philippe Notton revient sur l’importance des investissements dans les HPC, l’IA et la fabrication de semi-conducteurs en Europe et l’importance de mettre fin à la totale dépendance de l’Europe aux technologies américaines.

Il détaille aussi détaille les origines de SiPearl, son développement, et ses objectifs, notamment en termes de conception de semi-conducteurs haute performance et basse consommation. Il déchiffre pour nous la genèse du Rhéa-1, les choix de conception innovants qui ont été faits, les défis rencontrés et les pistes à suivre pour l’avenir.

Il évoque aussi la dynamique de collaboration et de concurrence dans l’industrie des semi-conducteurs, mentionnant des partenariats avec des entreprises comme ARM et TSMC, ainsi que la position de SiPearl par rapport à des géants comme Intel, AMD et Nvidia. « Dans notre industrie, la frontière entre partenaires et concurrents est très fine, » rappelle-t-il.

Avec Guy, il discute également de l’importance des superordinateurs HPC et des projets clés comme le supercalculateur Jupiter en Allemagne et le projet Jules Verne en France. Notton explique le rôle de SiPearl dans ces projets et l’importance de ces développements pour l’industrie européenne tout en confirmant que c’est bien le Rhea-1 qui animera le cluster de calcul principal du Jupiter dont l’assemblage démarrera en fin d’année.

Enfin ils débattent ensemble de l’état actuel et l’avenir de l’industrie des semi-conducteurs et des CPU en Europe, en mettant l’accent sur l’importance de l’innovation et la nécessité d’une approche européenne unifiée pour faire face à la concurrence mondiale avec une priorité : relancer la machine à fabriquer des ingénieurs spécialisés dans ces domaines.

 <

À lire également :