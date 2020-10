SiPearl, société franco-allemande au cœur du projet de l’European Processor Initiative, annonce rejoindre la structure emmenée, notamment, par Alibaba, Cisco, HP et Microsoft.

Rappelons que l’entreprise conçoit le microprocesseur à forte puissance de calcul et basse consommation destiné au supercalculateur exascale européen. En rejoignant CXL, elle va ainsi participer activement à la définition des spécifications techniques du futur protocole ouvert d’interconnexion entre les microprocesseurs, leur périphériques et les machines distantes.

Pour mémoire, l’exascale computing (super calculateur exaflopique, en bon français) est basé sur une architecture massivement parallèle dont la puissance de calcul dépasse les 10 puissance 18 flops. Soit 1 milliard de milliards d’opération en virgule flottante par seconde, obtenues par l’interconnexion de plusieurs milliers de processeurs.

Les travaux de SiPearl, et des autres membres du consortium, portent notamment sur l’intégration de l’interface physique et électrique du futur PCI Express 5.0 et du protocole d’interconnexion à large bande passante et faible latence CXL (Compute Express Link). L’objectif est notamment de permettre un meilleur partage des ressources entre l’espace mémoire du processeur et la mémoire des périphériques qui lui sont connectés afin d’offrir des performances plus élevées, un espace mémoire unifié, une pile logicielle moins complexe et un coût système plus faible tout en étant compatible avec les normes existantes.

Philippe Notton, Président-fondateur de SiPearl , explique que « notre adhésion au consortium CXL va dans le sens de l’excellence au profit de nos futurs clients, les grands donneurs d’ordres du calcul haute performance, notamment, en leur offrant une plateforme ouverte vers les grands standards à venir de leur industrie ».