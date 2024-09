Ce n’est pas que Microsoft 365 Copilot soit mal fichu ou immature. Non. Le problème, c’est que nous, les utilisateurs, on ne sait pas s’en servir. Enfin, selon l’opinion de Microsoft… qui ouvre donc un peu plus grand les portes de sa Copilot Academy.

Le manque de formation des utilisateurs à l’IA, aux hallucinations de l’IA et aux prompts qui retournent des résultats vraiment utiles, est régulièrement pointé du doigt par les dizaines d’études publiées chaque mois en la matière.

Pour bien utiliser l’IA, il faut acquérir de nouvelles compétences. Et c’est à priori encore plus vrai pour utiliser la plus que méandreuse suite d’IA qu’est Copilot for Microsoft 365 parfois appelée Microsoft 365 Copilot (oui, même Microsoft s’y perd dans son jargon).

C’est pourquoi Microsoft a lancé en début d’année sa Copilot Academy. L’éditeur explique que « le contenu au sein de l’académie est organisé en une série de parcours d’apprentissage qui guident les utilisateurs dans un voyage commençant par « Découvrir Copilot » et « Introduction aux prompts ». Nous explorons ensuite en détail l’utilisation de Copilot pour Microsoft 365 à travers une série de cas d’usage répartis dans les parcours d’apprentissage « Gagner du temps », « Créer et transformer », et « Collaborer et s’engager ». Nous concluons le parcours de l’utilisateur avec un apprentissage « Mise en pratique » pour mettre en lumière vos nouvelles compétences dans des scénarios Copilot complets. Il existe également un parcours d’apprentissage pour les administrateurs couvrant les conseils de mise en œuvre, la sécurité, la conformité et d’autres considérations importantes. »

Jusqu’ici, la Copilot Academy n’était ouverte qu’aux entreprises abonnées au service Viva Learning ou à la suite Viva.

Soucieuse de rapidement convertir plus d’utilisateurs à Copilot et surtout de démontrer l’utilité et la productivité de son onéreux abonnement « Copilot for Microsoft 365 » (30 $, par mois et par utilisateur, gloups !), la firme américaine annonce que son académie dédiée à l’IA est désormais accessible à tous les utilisateurs de « Copilot for Microsoft 365 ». Plus besoin d’un abonnement Viva.

Bon, pour être francs, on aurait largement préféré que cette académie soit tout simplement ouverte à tous les utilisateurs de la suite Microsoft 365 (avec un mois d’accès gratuit à l’IA par exemple). Mais il faut croire que ces fonctionnalités IA sont encore tellement onéreuses à opérer que même Microsoft ne peut s’offrir ce genre de largesse.

Il existe quand même quelques formations ouvertes à tous autour de l’IA Copilot chez Microsoft qui peuvent se révéler très utiles :

>> Get started with Microsoft 365 Copilot – Training | Microsoft Learn

>> Microsoft Copilot video tutorials

>> Microsoft Copilot Learning Hub | Microsoft Learn

>> WorkLab: Hard Data, Compelling Stories, Vital Insights

À lire également :