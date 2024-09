Microsoft a un nouvel outil de bureautique collaborative à son portfolio. Il s’appelle Copilot Pages et c’est un canevas qui permet à toute une équipe de collaborer en s’appuyant intensivement sur les capacités génératives de Copilot.

Microsoft définit son nouvel outil collaboratif Copilot Pages comme « un artéfact numérique pour l’ère de l’IA », comme « une nouvelle interface utilisateur pour l’IA », comme « un canevas dynamique et persistent conçu pour la collaboration avec l’IA en temps réel entre plusieurs personnes ».

L’idée de Copilot Pages est de rendre les contenus générés par l’IA moins éphémères et d’en faciliter non seulement le partage mais également l’enrichissement à plusieurs par une édition simultanée.

Ceux qui connaissent Claude AI et sa fonctionnalité « Artifact » y verront ici une adaptation plus orientée collaboration. L’idée consiste à démarrer une conversation avec l’IA. Le contenu alors généré par Copilot apparaît dans une « page », un canevas sur lequel on peut inviter ses collègues ou amis. Chacun peut alors éditer le contenu et l’enrichir soit manuellement, soit en faisant appel à Copilot.

Copilot Pages est une sorte de fusion entre Microsoft Loop et Microsoft Copilot. Selon Microsoft, « vous et votre équipe pouvez travailler de manière collaborative sur une page avec Copilot, en voyant le travail de chacun en temps réel et en interagissant avec Copilot comme avec un partenaire, ajoutant plus de contenu à partir de vos données, de vos fichiers et du web à votre Page. Il s’agit d’un modèle de travail entièrement nouveau – une collaboration multijoueur, d’humain à IA à humain. »

Copilot Pages commence à être déployé et sera accessible à tous les abonnés Microsoft 365 d’ici la fin septembre. Son accès sera ultérieurement étendu à la version gratuite de Copilot pour tout utilisateur authentifié (avec un compte Microsoft donc).

 <