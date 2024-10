Hier soir, Microsoft annonçait une pléthore de nouvelles fonctionnalités pour son assistant conversationnel Copilot. Au-delà de ce « Copilot 2 » très prometteur mais pour l’essentiel inaccessible aux français pour l’instant, Microsoft a également annoncé le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité IA pour son moteur Bing : Generative Search…

En juillet dernier, Microsoft avait levé le voile sur une nouvelle expérience de recherche générative intégrée à son moteur web Bing.

L’entreprise annonce aujourd’hui son expansion à un plus large éventail de requêtes informatives. Bing Generative Search exploite la puissance de l’intelligence artificielle générative et des grands modèles de langage pour transformer assez radicalement l’interface des résultats de recherche. Les réponses, générées dynamiquement, occupent désormais la place centrale, reléguant les traditionnels liens classiques dans la colonne de droite.

L’extension de cette fonctionnalité vise particulièrement les recherches complexes nécessitant des explications détaillées ou des solutions à des problèmes élaborés. Elle semble utiliser la même fonctionnalité « Think Deeper » que Microsoft vient d’intégrer à Copilot pour les abonnés à son nouveau programme d’évaluation Copilot Labs.

Une nouvelle expérience limitée aux USA

Comme pour Copilot, cette nouvelle expérience de recherche semble pour l’instant réservée aux USA. Pour la tester, il suffit de saisir « Bing generative search » dans la barre de recherche Bing. Les utilisateurs peuvent identifier les résultats issus de cette technologie grâce à la mention « Results enhanced with Bing generative search » sous la barre de recherche.

Microsoft déploie progressivement cette fonctionnalité, soucieux d’assurer une expérience de qualité avant sa généralisation. L’entreprise travaille également à trouver un équilibre entre cette nouvelle approche et le maintien du trafic vers les sites web, en veillant à l’utilisation appropriée de citations et de liens. Les utilisateurs américains sont d’ailleurs invités à partager leurs retours sur cette nouvelle expérience via les icônes de pouces levés ou baissés en haut de la page de résultats, ou en utilisant l’icône de feedback habituelle en bas de page.

Bien qu’encore en version preview, cette nouvelle approche de la recherche sur le Web promet déjà une révolution dans notre façon d’interagir avec les moteurs de recherche et marque un tournant non seulement pour le Web mais aussi pour tous les éditeurs contenus et l’économie du Web. Une innovation qui est donc à surveiller de près.

À lire également :