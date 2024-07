Alors que la rumeur évoque toujours (et depuis plusieurs mois) l’arrivée d’un moteur de recherche Web chez OpenAI, Bing, le moteur de recherche Web de Microsoft, annonce une nouvelle expérience de recherche totalement repensée par l’IA générative.

En Février 2023, Microsoft réinventait Bing grâce à son partenaire OpenAI et l’introduction d’une intelligence conversationnelle. Au passage, la page de recherches classiques s’enrichissait de nouveaux nodules alimentés par l’IA. Plus tard, Microsoft ajoutait même une nouvelle fonctionnalité de « Recherche approfondie » mixant la recherche classique aux technologies RAG de l’IA.

Entre Bing Search AI et ChatGPT, Google a rapidement réagi et déclenché un Code Rouge. L’éditeur a lui aussi produit son IA conversationnelle Gemini (d’abord nommée Bard) puis une nouvelle expérience de recherche où culminent désormais les Google Search AI Overviews.

Cette semaine, Microsoft a confirmé l’arrivée prochaine d’une nouvelle expérience de recherche Bing réinventée par et pour l’IA. « Cette nouvelle expérience combine la base des résultats de recherche de Bing avec la puissance des modèles de langage de grande et petite taille (LLMs et SLMs). Elle comprend la requête de recherche, examine des millions de sources d’information, associe dynamiquement le contenu et génère des résultats de recherche dans une nouvelle mise en page générée par l’IA pour répondre plus efficacement à l’intention de la requête de l’utilisateur » explique l’éditeur dans un billet de blog.

La page de recherche liste également les sources à partir desquelles le texte généré par l’IA a été créé, et présente parallèlement les résultats de recherche traditionnels dans une barre latérale à droite pour ceux qui préfèreraient l’ancienne expérience de recherche par mots clés.

Voilà comment se présente cette nouvelle expérience, dénommée Bing Generative Search, où les réponses de l’IA (à gauche) se combinent aux réponses de la recherche Web traditionnelle (à droite) :

Microsoft affirme continuer d’évaluer avec beaucoup d’attention l’impact de l’IA dans la recherche sur les sites web en termes de trafic direct et de lectorat. Car les éditeurs du Web sont inquiets : les sites web – notamment ceux à accès gratuit – pourraient perdre leur audience et faire faillite si les bots IA extraient leur contenu pertinent pour le présenter directement dans une fenêtre de chat ou une page de recherche. Selon Microsoft, sa nouvelle expérience utilisateur qui combine le meilleur de la recherche classique et de la recherche IA maintiendrait les taux de clics vers les sites Web.

La nouvelle expérience Bing est déjà présentée à un petit nombre d’utilisateurs. L’éditeur annonce vouloir prendre son temps et bien analyser le retour d’expérience des testeurs. Mais Microsoft promet de l’étendre à tous d’ici quelques mois si les retours sont à la hauteur des espérances. À suivre donc.

