Alors que la planète Internet s’émerveille des prouesses de sa nouvelle Ia génératrice de vidéos « Sora », OpenAI continue d’explorer les usages possibles de ses très réputés (et à juste titre) modèles IA actuels. Selon une source anonyme, l’inventeur de ChatGPT pourrait bientôt proposer un outil de recherche Web nouvelle génération, dopé à et construit pour l’IA.

OpenAI continue d’explorer l’IA générative sous toutes ses formes. La nuit dernière, l’éditeur a ébloui le monde numérique avec les performances spectaculaires de sa nouvelle IA « Sora » qui génère des vidéos en HD à partir de descriptions textuelles (prompt). Et s’il existe encore bien d’autres domaines à explorer avec l’IA, certains déjà défrichés méritent aussi qu’on les réinvente grâce à l’IA.

Depuis plusieurs mois déjà, ChatGPT sait aller chercher sur Internet les informations qui lui manquent pour répondre avec plus d’actualité à vos réponses. Toutefois cette interaction ne remplace pas une recherche Web contrairement à Microsoft Copilot qui, lui, se comporte bien davantage comme un moteur de recherche Web.

Persuadé de pouvoir faire mieux que Google, Bing dopé à l’IA, mais aussi mieux que des moteurs moins réputés mais néanmoins pensés pour l’IA comme l’excellent Perplexity AI et l’innovant « You.com« , OpenAI serait – selon une source anonyme citée par le site The Information – en train de développer un moteur de recherche WEB en appui sur son modèle GPT-4 Turbo et ses autres modèles.

Les détails sont encore très vagues. Le service pourrait être indépendant de ChatGPT et s’appuyer en partie sur les capacités de crawling et les métadonnées de Bing tout en ingérant les informations différemment pour apporter des réponses plus pertinentes que Google ou Bing.

Tenter de venir concurrencer Google sur son cœur de métier n’est pas une mince affaire. Microsoft s’y casse les dents avec Bing depuis près de 20 ans et même l’introduction de Bing Search AI bien avant l’expérience SGE de Google ne lui a pas permis de gagner plus de 1 point de parts de marché l’an dernier. Et tous les concurrents – y compris le très européen Qwant pourtant ultra soutenu par l’UE qui ne représente que 0,52% sur son marché de prédilection la France – n’atteignent pas 2% de parts de marché.

Néanmoins, les moteurs « Perplexity.ai » et « You.com » ont largement démontré que l’on pouvait aujourd’hui repenser la recherche en la centrant sur le potentiel de l’IA. Il sera donc très intéressant de voir ce qu’OpenAI a à proposer en la matière… Rien n’interdit d’être agréablement surpris… Si la rumeur se concrétise bien évidemment.

