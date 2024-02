Désormais la capacité de ChatGPT à retenir un certain nombre de choses ne se limitera plus à la session. ChatGPT va pouvoir mémoriser ce que vous dites pour l’appliquer à toutes nouvelles sessions.

OpenAI a commencé à expérimenter auprès de certains utilisateurs un système de mémoire pour son IA conversationnelle. L’idée est assez simple. Cette mémoire permet à ChatGPT de se souvenir de ce que vous avez dit lors de vos échanges précédents avec l’IA de sorte à ne plus avoir à répéter ces informations dans vos futures conversations. Cette mémoire complète la fonctionnalité « Custom Instructions » tout en fonctionnant différemment.

Il y a deux façons de demander à ChatGPT de mémoriser une information. La première est explicite : il suffit de lui demander de mémoriser quelque chose en particulier. La seconde est implicite : ChatGPT va de lui-même juger si une information mérite ou non d’être mémorisée et si c’est le cas, il la retiendra.

OpenAI donne quelques cas d’usage en exemple pour illustrer le potentiel de cette mémoire de ChatGPT :

Exemple 1 : « Vous avez expliqué que vous préfériez que les notes de réunion comportent des titres, des puces et des actions résumées en bas de page. ChatGPT s’en souvient et récapitule désormais toutes les prochaines réunions de cette manière ».

Exemple 2 : « Vous avez dit à ChatGPT que vous êtes propriétaire d’un café de quartier. Lors d’un brainstorming pour un message social célébrant un nouvel établissement, ChatGPT sait par où commencer ».

Exemple 3 : « Vous mentionnez que vous avez un enfant en bas âge et qu’il aime les méduses. Lorsque vous demandez plus tard à ChatGPT de vous aider à créer sa carte d’anniversaire, il vous suggère une méduse portant un chapeau de fête ».

Exemple 4 : « En tant que professeur de maternelle avec 25 élèves, vous préférez des leçons de 50 minutes avec des activités de suivi. ChatGPT s’en souvient lorsqu’il vous aide à créer des plans de cours. »

Comme ChatGPT peut automatiquement mémoriser des informations, OpenAI a prévu une interface qui permet de visualiser tout ce que son IA à mémoriser vous concernant. Il suffit d’aller dans « Paramètres -> Personnalisation -> Mémoire » pour découvrir ce que l’IA a appris. Et pour lui faire oublier une information, un clic suffit.

Si, de façon momentanée, vous voulez utiliser ChatGPT sans qu’il fasse appel à sa mémoire, l’IA dispose désormais d’un nouveau mode « Conversation temporaire ».

Par ailleurs, OpenAI précise aux utilisateurs professionnels de ChatGPT Team et ChatGPT Entreprise que cette mémoire n’est pas utilisée pour les futurs apprentissages de ses modèles (pour rappel, les conversations ne le sont pas non plus dans le cadre de ces deux offres). L’éditeur précise que cette mémoire peut aussi s’avérer très utile dans les contextes professionnels : « ChatGPT peut se souvenir de vos préférences en matière de ton, de voix et de style, et les appliquer automatiquement aux projets d’articles de blog sans avoir à les répéter. Autre exemple, lorsque vous codez, vous indiquez à ChatGPT votre langage de programmation et vos cadres de travail. Il peut mémoriser ces préférences pour les tâches suivantes, ce qui simplifie le processus. Dernier exemple, pour les bilans mensuels, vous téléchargez vos données en toute sécurité sur ChatGPT et il crée vos graphiques préférés avec trois points à retenir pour chacun d’eux ».

Pour les entreprises aux contraintes de conformité fortes ou qui n’ont pas confiance en cette « mémorisation », la fonctionnalité peut être désactivée depuis la console d’administration.

Enfin, l’éditeur indique que les GPTs de son GPT Store bénéficieront eux aussi de cette fonctionnalité, chaque GPT disposant alors de sa propre mémoire (il faudra donc éventuellement répéter des informations entre deux GPTs distincts).

