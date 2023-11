Au-delà de sa stratégie Cloud, SAP a embrassé l’IA et l’IA générative pour optimiser les processus et moderniser les expériences dans tous les domaines, de la finance à la supply chain, des achats au RH… Pour préciser le positionnement et revenir sur les innovations IA de SAP, Orlando Appell, Directeur des opérations en France, est notre invité de la semaine.

Connue pour être à la pointe des solutions d’entreprise mais aussi comme le plus grand éditeur européen, SAP joue un rôle crucial dans la transformation numérique des organisations à travers le monde.

Son Directeur des opérations en France, Orlando Appell, est l’invité de la semaine de Guy Hervier. L’occasion d’explorer les perspectives et les stratégies qui placent SAP à l’avant-garde des technologies d’entreprise et d’évoquer avec lui la difficile migration des ERP dans le cloud mais aussi l’impact sur les processus des entreprises de l’arrivée des IA génératives.

Orlando Appel partage avec nous son expertise et sa vision sur les tendances actuelles et l’avenir de l’industrie IT mais aussi sur les défis, les innovations et les ambitions de SAP.

Avec Guy Hervier, il revient sur la nécessité d’adopter des approches cloud pour l’ERP notamment depuis l’arrivée des IA génératives et la révolution qu’elle porte sur les opérations commerciales et les processus décisionnels. Ces IA sont bien trop consommatrices et évoluent bien trop vite pour être aujourd’hui déployées on-premises.

Il évoque également la façon dont les innovations de SAP, en particulier dans le domaine de l’IA générative, ont un impact significatif non seulement sur le marché des technologies d’entreprise, mais aussi sur la société en général.



