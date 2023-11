Pour faire face à l’expansion du paysage des menaces SAP, le spécialiste de la protection des applications métier, Onapsis, met à jour sa plateforme de cybersécurité et de conformité.

Onapsis est une entreprise de cybersécurité qui a fait de la protection des systèmes ERP et des applications métier une spécialité. Sa plateforme de sécurisation et de conformité est assez unique en son genre. C’est aussi la seule solution de ce type certifiée par SAP au travers de son programme « SAP Endorsed App ».

Reconnaissant les défis posés aux RSSI et DSI à la fois par la diversification et sophistication des attaques mais aussi par les contraintes budgétaires et réglementaires, Onapsis met à jour sa plateforme pour les aider à assurer la disponibilité, l’intégrité, la condentialité et au final la résilience de leurs systèmes ERP à commencer par SAP.

La nouvelle version se démarque notamment par l’intégration d’un nouvel outil de conseil dopé à l’IA. Onapsis Security Advisor permet des comparaisons dynamiques entre les initiatives de sécurité des entreprises clientes et aide, dès lors, les RSSI et les DSI à évaluer et rapporter l’efficacité de leurs stratégies de sécurité.

La plateforme offre aussi une visibilité accrue sur la surface d’attaque SAP, offrant des analyses détaillées et contextuelles du paysage SAP, à commencer par une détection des points d’entrée potentiels pour les cyberattaques.

Autre amélioration attendue, en phase avec les dernières innovations SAP, Onasis a étendu son support pour les technologies SAP BTP, S/4HANA, et RISE with SAP, offrant des fonctionnalités avancées pour le développement et le test de code. Cette évolution de la plateforme inclut également une automatisation des corrections des erreurs de code les plus courantes.

Le Threat Intel Center d’Onapsis a également été renforcé, proposant désormais des contenus actualisés provenant de ses laboratoires de recherche, incluant des analyses de vulnérabilités et des tactiques des acteurs de la menace. Enfin, la plateforme permet une personnalisation plus poussée des profils d’incidents et des politiques grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour détecter et répondre à des comportements suspects spécifiques aux entreprises.

« En tant que pionnier dans l’industrie depuis plus de 14 ans, Onapsis continue de définir de nouvelles normes de l’industrie qui favorisent l’innovation », affirme en conclusion Mariano Nunez, PDG et co-fondateur d’Onapsis. « Aujourd’hui, nous proposons la seule solution de cybersécurité SAP recommandée par SAP lui-même. Nous offrons une approche centrée sur le client qui permet aux organisations de renforcer leurs systèmes les plus critiques dans un paysage de menaces en constante évolution. La finesse de nos données provenant de centaines de clients SAP parmi les plus importants au monde, nos capacités en intelligence sur les menaces et notre aptitude à opérer à une plus grande échelle que tout autre fournisseur dans notre domaine nous distinguent véritablement et continuent de renforcer notre position de leader sur le marché. »

Découvrez Onapsis Security Advisor en vidéo :

