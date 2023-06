Pour la dernière version de ses logiciels d’ERP, IFS annonce une optimisation basée sur une automatisation accrue, plus de connectivité et l’utilisation de l’IA.

Éditeur d’ERP d’origine suédoise, IFS propose des solutions verticalisées et modulaires pour plusieurs secteurs industriels : Aérospatiale, Défense, Énergie… L’éditeur annonce la première (23R1) des deux mises à jour annuelles de sa plateforme IFS Cloud. Les nouveautés portent majoritairement sur les modules d’EAM (Enterprise Asset Management), de FSM (Field Service Management, dédié avant tout aux techniciens sur le terrain), et de MRO (Maintenance, Repair and Operations). Mais l’éditeur a également amélioré sa brique CRM et son SIRH.

Peaufinant sa vision d’une entreprise rendue autonome et intelligente par la plateforme IFS Cloud, l’éditeur a focalisé ses améliorations sur l’automatisation, l’IA et le ML. Dans le détail, une nouvelle fonctionnalité de « scénario d’ordonnancement » dans Manufacturing Scheduling and Optimization permet de mieux optimiser la planification de la production et l’utilisation des ressources. Des scénarios facilitent l’alignement de la maintenance des actifs sur les opérations quotidiennes.

L’EAM et l’ERP bénéficient de nouvelles fonctionnalités de rationalisation des mouvements d’actifs entre les sites et de différentes améliorations sur la gestion logistique poursuivant un même objectif : réduire la complexité des processus.

L’éditeur a également revu son interface utilisateur. IFS Cloud User Experience peut être davantage personnalisée grâce à la navigation par signets et raccourcis. La collaboration au sein des entreprises est également fluidifiée par une intégration plus complète à Microsoft Teams.

Rappelons également qu’IFS Cloud permet de gérer les objectifs ESG (critères environnementaux et sociaux). La dernière version propose des possibilités améliorées pour mesurer les émissions des scope 1 et 2 des gaz à effet de serre, pour publier des rapports règlementaires, obtenir des informations rapides sur l’état de santé des actifs critiques

Une liste de nouveautés très loin d’être exhaustive. « Dans cette dernière version d’IFS Cloud, nous n’avons pas dérogé à nos priorités stratégiques et nous avons veillé à ce que notre technologie permette aux entreprises de construire une structure modulable », conclut Christian Pedersen, Chief Product Officer chez IFS.

Pour en savoir plus: Whats New in IFS Cloud 23R1