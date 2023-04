Le groupe chauffagiste familial Richardson se dote d’un nouvel ERP sur mesure avec l’aide des Filles et les Garçons de la Tech (FGTech).

Richardson, un groupe spécialisé dans la distribution de matériel de chauffage, de climatisation, de salle de bains, de carrelage, de plomberie et de matières plastiques, a fait appel à l’ESN les Filles et les Garçons de la Tech (FGTech) pour refondre son ERP maison historique. Développé en interne depuis 1975, ce dernier ne répondait plus aux besoins actuels du groupe en termes de fonctionnalités et d’évolutivité. Avant que cette dette technique ne devienne un véritable frein à sa transformation numérique et à son agilité métier, le groupe a pris la décision de changer son ERP, une décision toujours compliquée à prendre vu l’étendu du chantier et la criticité d’un ERP.

Après avoir étudié les solutions « clés en main » du marché, Richardson a finalement préféré opter pour un développement sur mesure basé sur des technologies modernes et une infrastructure de nouvelle génération. L’objectif était de disposer d’un applicatif métier adapté à ses spécificités et à ses attentes, tout en bénéficiant d’une architecture performante, sécurisée, évolutive et à même de couvrir ses besoins futurs.

Pour l’accompagner dans cette ambitieuse aventure, Richardson a choisi de s’accompagner de la jeune ESN FGTech (Les Filles et Garçons de la Tech) créée en 2018 et spécialisée dans le développement web et mobile. Quatre collaborateurs ont été mobilisés pendant quatre mois pour mettre en place l’environnement d’exécution, la méthodologie d’automatisation et la définition de l’architecture applicative en micro-services pour offrir une plus grande modularité, flexibilité et simplicité d’évolution à l’ERP.

Le projet a été mené en mode agile et en impliquant les équipes de Richardson tout au long du cycle de développement, en livrant des versions intermédiaires régulières et en s’adaptant aux changements des besoins. Cette méthode a permis une plus grande vélocité et efficacité opérationnelle.

Le nouvel ERP est désormais opérationnel et permet à Richardson de gérer ses activités avec plus de fluidité et de réactivité. Le groupe compte aujourd’hui plus de 200 grandes marques, 280 000 produits et 105 magasins en France. Il emploie plus de 1900 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 millions d’euros.

FGTech se félicite du succès de cette collaboration et espère poursuivre son partenariat avec RICHARDSON pour les futures évolutions de l’ERP.

Luca SECCI, DSI de Richardson raconte : « Nous avons eu recours aux services et compétences de FGTECH pour nous accompagner dans notre projet de refonte technologique de l’ERP de l’entreprise. La mission s’est parfaitement déroulée, les objectifs fixés ont été atteints et les délais ont été respectés. Nous avons particulièrement apprécié les compétences des intervenants sur les nouvelles technologies, leur capacité à s’intégrer au sein de l’équipe, leur méthode de travail et leur transparence face aux difficultés rencontrées, ceci témoigne de leur savoir-faire, de leurs valeurs et de leur conscience professionnelle. Je tenais à les remercier pour l’aide apportée et les résultats obtenus jusqu’à aujourd’hui. »