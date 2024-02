Selon les indiscrétions du Financial Times, OpenAI aurait engrangé 2 milliards de dollars de revenus fin décembre 2023. Et la startup poursuit ses innovations : elle aurait une nouvelle génération d’agents dans ses cartons.

Pionnier et star de l’IA générative, OpenAI n’avait pas anticipé un an plus tôt à quel point ses technologies allaient bousculer le monde et la propulser dans une autre galaxie, celle des Meta et Google, ces entreprises ayant atteint en moins d’une décennie un chiffre d’affaires annuel de plusieurs milliards de dollars (il a fallu 5 ans à Google pour atteindre 1 milliard et 6 ans à Meta).

En janvier 2023, Sam Altman affirmait que sa jeune entreprise, jusqu’ici plus orientée vers la R&D que la commercialisation de ses découvertes, allait réaliser un chiffre d’affaires annuel de 200 millions de dollars, soit près de 10 fois les revenus réalisés en 2022.

2 milliards de dollars en 2023

Des prévisions loin, très très loin, d’une réalité que personne ne pouvait alors anticiper, pas même le CEO de la startup.

En décembre dernier, Reuters estimait que finalement la jeune pousse allait réaliser en 2023 8 fois plus que ce que Sam Altman avait anticipé. Mais selon les dernières indiscrétions recueillies par The Financial Times, la startup aurait finalement réalisé fin décembre 2023 un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de dollars, 10 fois plus qu’anticipé. Et selon le journal américain, tout porte à croire qu’elle doublera ses revenus d’ici 2025.

100 milliards de mots par jour

Ces revenus proviennent de l’utilisation de ses API d’accès à ses modèles (directement via OpenAI ou via les OpenAI Services d’Azure) exploitées par un nombre toujours croissant de développeurs et d’applications tierces.

Ils proviennent aussi des déclinaisons payantes de ChatGPT (ChatGPT Plus, ChatGPT Teams, ChatGPT Enterprise).

Un nouveau chiffre officiel résume bien la révolution qu’est ChatGPT. L’IA conversationnelle génère plus de 100 milliards de mots par jour ! On est certes encore loin du nombre de mots générés quotidiennement par les 7 milliards d’êtres humains sur la planète, un nombre estimé à 100 000 milliards de mots par jour. Mais ChatGPT n’est utilisé « que » par 100 millions d’utilisateurs chaque semaine.

Des agents signés OpenAI

On sait qu’OpenAI continue d’accélérer dans tous les sens. L’entreprise a récemment lancé son GPT Store avec ses IA conversationnelles forgées pour des sujets ou des contextes spécifiques. On sait aussi qu’elle travaille sur une nouvelle façon pour les IA de comprendre les requêtes complexes (un projet dénommé Q*) et sur son prochain modèle GPT-5.

Mais selon le site The Information, la startup voudrait aussi continuer d’étendre les capacités de ChatGPT en permettant à l’IA non plus simplement de discuter mais aussi d’agir. Dit autrement, OpenAI veut transformer ChatGPT en un « super assistant personnel intelligent » capable de transférer automatiquement des données d’un document à un autre, de collecter automatiquement et à fréquence régulière des données sur des sites Web, de remplir des notes de frais, de piloter automatiquement des applications mais aussi de réserver des billets et des places, et même de piloter des dispositifs (de domotique par exemple).

ChatGPT sait déjà faire en partie ce genre de choses au travers de ses plugins (réalisés par des tiers), Copilot aussi de façon limitée, et Google Gemini aussi. L’idée serait d’inculquer ces capacités d’action directement dans ChatGPT de façon plus intelligente et plus universelle avec plein d’automatismes de sorte que vous puissiez demander à ChatGPT de réaliser ce dont vous avez besoin et non simplement de discuter sur ce qu’il faudrait faire.

