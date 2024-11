Explorer des données en situation de mobilité n’est jamais simple. Désormais, il suffit de demander à Copilot de vous mâcher le travail grâce à son intégration aux versions mobiles de Power BI.

Power BI est l’une des suites d’outils d’analyse et de visualisation des données les plus populaires du marché. Elle permet à tous les utilisateurs, dans un esprit très « Self BI » de connecter, transformer et visualiser des données provenant de diverses sources. Elle offre des tableaux de bord interactifs, des rapports détaillés et des visualisations de données, facilitant ainsi la prise de décisions basées sur des données actualisées.

Bien évidemment, Microsoft a rapidement perçu le potentiel génératif de son IA Copilot au cœur de cette suite afin de rendre toujours plus simple, naturelle et accessible l’analyse des données. Ainsi, Power BI a récemment intégré des fonctionnalités IA pour simplifier et accélérer la création de rapports complets à partir de requêtes en langage naturel, obtenir des résumés narratifs des rapports, rédiger des formules DAX, suggérer des contenus pertinents pour les rapports, etc.

Microsoft annonce cette semaine le lancement de Copilot sur ses applications mobiles Power BI, apportant ainsi la puissance de l’IA générative aux utilisateurs en déplacement. Selon Microsoft, avec « Copilot dans les applications mobiles Power BI, plus besoin d’analyser par vous-même les données. Copilot génère des résumés de rapports et révèle des insights pertinents, vous permettant ainsi de prendre des décisions basées sur les données, à tout moment et où que vous soyez ».

Désormais, plus besoin de parcourir l’intégralité d’un rapport ou d’explorer chaque ligne de données, ce qui n’est jamais agréable depuis un smartphone. Il suffit simplement de cliquer sur l’icône Copilot et de lui préciser en langage naturel l’information recherchée ou les données dont vous avez besoin. Copilot génère automatiquement des résumés, suggère des sujets à explorer, propose des approfondissements en fonction des contextes.

