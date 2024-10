Les machines virtuelles animées par le processeur « maison » Cobalt-100 de Microsoft sont officiellement disponibles sur Azure. De quoi profiter de VMs aux tarifs plus accessibles et aux performances étonnantes.

Il y a un an, à l’occasion de sa conférence « Ignite 2023 », Microsoft officialisait ses processeurs « maison », Cobalt-100 et Maïa-100, destinés à son propre Cloud. Il y a 6 mois, à l’occasion de la Build 2024, Azure dévoilaient les « previews » de ses machines virtuelles animées par le processeur Cobalt-100 à architecture ARM.

Cette semaine, Azure annonce que ces offres de VM animés par son processeur maison sont désormais disponibles en « disponibilité générale ».

« Grâce à l’intégration verticale du matériel et du logiciel, les machines virtuelles basées sur Azure Cobalt 100 représentent l’un des plus récents exemples d’innovation chez Microsoft » explique l’éditeur. « Cette approche vise à améliorer et optimiser notre infrastructure cloud de manière globale, offrant ainsi à nos clients le juste équilibre entre performance, efficacité énergétique et évolutivité ».

Trois nouvelles offres de VM-as-a-Service sont ainsi disponibles :

* La nouvelle série Dplsv6 offre jusqu’à 96 vCPUs avec 192 GiBs de RAM (2:1 memory-to-vCPU ratio). Les prix varient de 45$ à 2172$ par mois selon le nombre de cœurs. Ces VMs sont adaptés aux petites bases de données, à l’exécution de microservices ou de serveurs de jeux.

* La nouvelle série Dpsv6 offre jusqu’à 96 vCPUs avec 384 GiBs de RAM (ratio mémoire-vCPU de 4:1). Les prix varient de 51$ à 2460$ par mois selon le nombre de cœurs. Ces VM sont adaptés à l’exécution de caches Web, de serveurs Web, de serveurs d’application, et de moyennes bases de données.

* La nouvelle série Epsv6 offre jusqu’à 96 vCPUs avec jusqu’à 672 GiBs de RAM (jusqu’à 8:1 memory-to-vCPU ratio) et se destine à des charges de travail plus intensives en mémoire comme les grandes bases de données, les solutions « in-memory » ou les moteurs BI.

Selon Microsoft, « ces machines virtuelles offrent un rapport prix/performance jusqu’à 50% supérieur à celui de notre précédente génération de machines virtuelles basées sur l’architecture ARM (les VM à base de processeurs Ampere). Cela en fait une option attrayante pour une large gamme de charges de travail évolutives et natives du cloud sous Linux, notamment l’analyse de données, les serveurs Web et d’applications, les bases de données open source, les systèmes de cache, et bien d’autres ».

Les nouvelles machines virtuelles basées sur Azure Cobalt 100 surpassent les performances des générations précédentes de VM ARM sur Azure dans divers domaines :

Jusqu’à 1,4 fois plus de performance CPU ;

Jusqu’à 1,5 fois plus de performance pour les charges de travail basées sur Java ;

Jusqu’à 2 fois plus de performance pour les serveurs Web, les applications .NET et les applications de cache en mémoire.

De plus, ces machines virtuelles prennent en charge 4 fois plus d’opérations d’entrée/sortie par seconde (IOPS) pour le stockage local (avec NVMe) et offrent une bande passante réseau jusqu’à 1,5 fois supérieure à celle de la génération précédente de VM Azure ARM.

Ces VMs sont disponibles sur les principales régions américaines, européennes et asiatiques d’Azure et arriveront également très bientôt sur la région « France Central ». Preuve que Azure compte bien déployer le plus largement possible ses processeurs « maison » afin d’optimiser ses coûts opérationnels.

