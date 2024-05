Lors de sa conférence annuelle Build 2024, Microsoft a annoncé la disponibilité en préversion de nouvelles instances de machines virtuelles Azure équipées de son processeur maison Cobalt 100.

Annoncé en Novembre dernier à l’occasion de sa conférence Ignite 2023, le Cobalt 100 est le premier processeur développé en interne par Microsoft. Basé sur une architecture ARM et optimisé spécifiquement pour le cloud Azure, ce processeur promet des gains significatifs en termes de performances et d’efficacité énergétique pour les workloads génériques et cloud-native.

Microsoft annonce des gains de performances de 40% par rapport à la précédente génération de VMs ARM sur Azure (basées sur des processeurs Ampere), voire un doublement sur certaines charges comme les serveurs web, le .NET ou les bases de données en mémoire. Le stockage local profite aussi d’un quadruplement des IOPS grâce au support du NVMe Direc et jusqu’à 1,5 fois la bande passante réseau par rapport aux VM Azure Arm de la génération précédente.

« Les VM Azure Cobalt 100 peuvent offrir jusqu’à 1,4 fois la performance CPU, jusqu’à 1,5 fois la performance des workloads en Java et jusqu’à 2 fois la performance des serveurs web, des applications .NET et des applications de cache en mémoire, par rapport aux VM Azure ARM de la génération précédente » explique Microsoft.

Trois premières offres sont disponibles en preview :

* La nouvelle série Dpsv6 offre jusqu’à 96 vCPUs avec 384 GiBs de RAM (ratio mémoire-vCPU de 4:1).

* La nouvelle série Dplsv6 offre jusqu’à 96 vCPUs avec 192 GiBs de RAM (2:1 memory-to-vCPU ratio).

* La nouvelle série Epsv6 offre jusqu’à 96 vCPUs avec jusqu’à 672 GiBs de RAM (jusqu’à 8:1 memory-to-vCPU ratio) pour des charges de travail plus intensives en mémoire.

Lors de la conférence Ignite, Microsoft avait laissé entendre que son processeur embarquait 128 cœurs. La limitation à 96 cœurs des premières offres laissent à penser soit que l’information de départ était fausse, soit que Microsoft dispose de plusieurs versions différentes du Cobalt 100 dont une de 96 cœurs. A moins que l’éditeur réserve systématiquement sur ces machines 32 cœurs pour des besoins internes de surveillance, de cybersécurité, de gestion réseau et de virtualisation.

« Les nouvelles VM Dplsv6 et Dpldsv6 sont idéales pour l’encodage des médias, les petites bases de données, les serveurs de jeux, les microservices et toutes les charges de travail qui ne nécessitent pas une RAM plus élevée par vCPU » explique Microsoft.

Avant d’ajouter : « Les VM à mémoire optimisée Epsv6 et Epdsv6 disposent d’une mémoire plus élevée par vCPU pour répondre aux exigences des grandes bases de données, des applications de mise en cache en mémoire et des charges de travail d’analyse de données. »

Ces VMs « Cobalt 100 » supportent de nombreuses distributions Linux à commencer par Canonical Ubuntu, CentOS, Debian, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux, Alma Linux, Azure Linux (via AKS), Flatcar Linux.

Mais les développeurs Windows peuvent aussi y installer la préversion de Windows 11 24H2, celle optimisée pour les processeurs Qualcomm Snapdragon X avec la couche d’émulation Intel « Prism Engine ».

Microsoft rappelle que les principaux langages comme .NET, Java ou C++ sont optimisés pour tirer parti de l’architecture Arm.

Les premiers clients à adopter le Cobalt 100 sur Azure, comme Snowflake, MongoDB ou Elastic, se montrent enthousiastes. Ils y voient une option très compétitive en termes de rapport performance/coût pour leurs bases de données et applications à grande échelle.

Microsoft précise que l’usage de ces VM à base de Cobalt 100 sera gratuit durant la phase de test, les autres ressources Azure consommées par ces VM restant facturables.

En revanche Microsoft n’a toujours pas dévoilé la disponibilité dans Azure de son autre processeur maison, la puce Maia 100. En revanche, le fournisseur de cloud a annoncé qu’il proposerait dès la semaine prochaine les nouveaux accélérateurs GPU MI300X d’AMD, présentés comme les plus rentables actuellement sur Azure pour l’IA générative et le machine learning.

