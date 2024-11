Des bénéfices nets trimestriels de plus de 24,7 milliards de dollars (en hausse de 11%) pour un chiffre d’affaires trimestriel de 65,6 milliards de dollars (en hausse de 16%). Le troisième trimestre calendaire 2024 de Microsoft (Q3-2024) – qui correspond au premier trimestre de son exercice fiscal 2025 – démontre une nouvelle fois la résilience des géants de la Tech après les excellents résultats de Google également publiés cette semaine.

« La transformation par l’IA métamorphise le travail, les outils de travail et les flux d’activité dans tous les rôles, fonctions et processus métier » explique Satya Nadella, président et CEO de Microsoft. « Nous élargissons nos opportunités et gagnons de nouveaux clients en les aidant à utiliser nos plateformes et outils d’IA pour générer de la croissance et optimiser leur efficacité opérationnelle. »

Ainsi, selon l’éditeur, les services IA d’Azure ont permis au cloud Microsoft de gagner 12 points de croissance par rapport à l’an dernier. Au final, Azure affiche ainsi une croissance de plus de 33% (par rapport au même trimestre l’an dernier). Pour rappel Google Cloud affiche une croissance similaire avec ses 35%.

Une IA qui coûte très cher

D’un autre côté, si l’on regarde les dépenses de capital du groupe, on se rend aussi compte des investissements massifs demandés par l’IA : 20 milliards de dollars pour ce trimestre. Ils viennent s’ajouter aux 19 milliards de dollars dépensés au trimestre précédent. Et cela commence à se voir gros comme une maison sur le Cash Flow du groupe. Le « Free Cash Flow » est pour la première fois depuis très longtemps en baisse : il perd 7% pour s’afficher désormais à 19,3 milliards de dollars. Et la situation ne va aller en s’améliorant car Microsoft ne compte pas freiner sa frénésie d’IA. La CFO du groupe, Amy Hood prévient que « environ la moitié de nos dépenses liées au cloud et à l’IA continue d’être consacrée à des actifs à long terme qui soutiendront la monétisation au cours des 15 prochaines années et au-delà. Le reste des dépenses cloud et IA est principalement destiné aux serveurs, tant pour les CPU que les GPU, afin de servir nos clients en fonction des signaux de la demande. »

Des milliards à n’en plus finir…

Les résultats de ce trimestre sont difficiles à analyser puisque Microsoft – sous prétexte de se montrer plus transparent tout en se révélant en réalité encore plus nébuleux sur ce qui gagne ou non de l’argent – a pour ce nouvel exercice 2025 entièrement refondu sa grille de présentation.

Au final, la division Intelligent Cloud de Microsoft (qui regroupe Azure et Windows Server) n’est désormais plus la principale division de l’éditeur. Avec 20% de croissance, elle affiche un CA trimestriel de 20 milliards de dollars.

La première des divisions du groupe est désormais la division « Productivity & Business Processes » (qui regroupe Microsoft 365 et Dynamics 365) qui pèse plus de 28 milliards de dollars et affiche une croissance de 12%, avec une croissance de 15% pour Microsoft 365 et de 18% pour Dynamics 365.

Enfin, le grand farda qu’est la division « More Personal Computing » – qui englobe notamment Windows, Surface, Xbox et tout le gaming – atteint les 13 milliards de CA trimestriel avec une croissance de 17%. On n’a en revanche aucune idée de l’impact de Surface et de Xbox Hardware sur ce CA et les résultats. Windows est en hausse de 2% confirmant le « mieux » du marché PC. Et la division gaming (avec le Xbox Game Pass) affiche une croissance de 61% portée par les récents rachats d’Activision et Bethesda.

Reste une grande question : le hardware Surface et le hardware Xbox – désormais bien planqués au fin fond des regroupements de résultats – survivront-ils encore longtemps ou s’éteindront-ils avec l’année 2025 ? Le silence de Microsoft sur les ventes Xbox et plus encore sur les ventes Surface alors que les modèles « Coilot+ PC » ont justement été lancés juste avant ce trimestre a de quoi inquiéter plus d’un fan des machines Microsoft.

À lire également :