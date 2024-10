Alors que Meta a dévoilé la semaine dernière un prototype révolutionnaire de lunettes de réalité augmentée holographique, Microsoft confirme officiellement l’arrêt de son casque Hololens 2.

C’est un peu la chronique d’une mort annoncée. Depuis le lancement de son casque Hololens 2 en février 2019, trois ans après l’introduction de la première génération, Microsoft n’avait jamais évoqué de successeur ni de développement en cours. Et 5 ans après sa sortie, le casque de réalité mixte de Microsoft n’est officiellement plus fabriqué. Il reste disponible jusqu’à épuisement des stocks et l’éditeur en assurera le support jursqu’en décembre 2027.

Les Hololens 2 ont été utilisées dans de très nombreux PoC dans de multiples domaines : blocs opératoires, maintenance de centrales nucléaires, milieux industriels, formations, etc. Mais très peu de projets sont réellement entrés en production.

Et bien des développeurs ont depuis réorienté leurs efforts soit sur les casques grand public Meta Quest 3, soit sur les casques d’informatique spatiale Vision Pro d’Apple. Les cas d’usage professionnels déployés à l’échelle restent cependant extrêmement rares.

Cet arrêt des Hololens 2 n’est donc pas une surprise. D’autant que Microsoft avait annoncé l’an dernier de nombreux licenciements dans sa division Hololens et semblait avoir largement abandonné son bébé depuis le départ « forcé » de son inventeur, Alex Kipman en 2022. Début 2022, Business Insider affirmait d’ailleurs que le projet Hololens 3 avait été mis à poubelle depuis déjà plusieurs semaines.

Pourtant, cette annonce finale a aussi de quoi étonner alors que Microsoft s’est engagée sur un contrat pluriannuel de 22 milliards de dollars avec l’armée américaine pour le développement du casque de soldat du futur justement basé sur les technologies Hololens 2. L’éditeur se dit toujours investi dans ce développement avec de nouveaux tests en opération attendus en 2025.

Microsoft semble en réalité désormais plus intéressée par des partenariats. On sait l’éditeur très proche de Meta avec un soutien affiché à ses casques Meta Quest 3 et Meta Quest 3S. Du côté des militaires, Microsoft semble désormais avoir confié ses technologies matérielles à Anduril Industries, une startup militaire justement créée par l’un des anciens fondateurs d’Oculus VR (rachetée par Meta).

Microsoft considère probablement que ce marché n’est pas assez captif et préfère se concentrer sur l’IA et les applications VR/MR laissant à Meta le soin de continuer d’explorer le potentiel des affichages holographiques avec ses très prometteuses lunettes « Project Orion » présentées la semaine dernière qui outre leur miniaturisation révolutionnaire embarque une technologie holographique offrant un champ de vision de 70° bien supérieur aux 43° des Hololens 2.

À lire également :