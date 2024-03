Microsoft crée une véritable division « Microsoft AI ». Pour l’animer, elle vide la startup Inflection – dans laquelle elle avait beaucoup investi – de sa substantifique moelle. La division sera dirigée par l’un des co-fondateurs de Google Deepmind.

« Nous sommes en l’an 2 de l’ère IA et nous devons nous assurer que nous avons la capacité d’innover avec audace »… C’est ainsi que Satya Nadella a annoncé à ses équipes la création d’une nouvelle entité Microsoft IA dotée de son propre CEO. Une idée qui est d’ailleurs dans ses cartons depuis plusieurs mois déjà.

Souvenez-vous. Le 18 novembre 2023, le Board d’OpenAI virait Sam Altman avec fracas. Deux jours plus tard, Satya Nadella annonçait l’embauche de Sam Altman (et d’une grande partie de l’équipe démissionnaire d’OpenAI) pour former une division « Microsoft AI ». Un pétard mouillé puisque deux jours plus tard, Sam Altman réintégrait OpenAI avec tous les démissionnaires, le board de la startup était viré, et OpenAI retrouvait son rythme de croisière.

Il aura donc fallu 4 mois à Satya Nadella pour trouver un remplaçant et réussir à monter cette division « Microsoft AI », envisagée après l’éviction temporaire de Sam Altman.

« Le travail et l’innovation que nous menons en ce moment définiront la prochaine décennie et au-delà. Profitons de cette occasion pour créer des produits d’IA de classe mondiale, comme Copilot, qui seront appréciés par les utilisateurs finaux ! Il s’agit de réunir la science, l’ingénierie, le produit et la conception et d’adopter un état d’esprit d’apprentissage pour faire progresser de manière fondamentale notre culture de l’innovation et notre processus de construction de produits » analyse Satya Nadella.

Et pour mettre en musique cette nouvelle initiative, le patron de Microsoft est allé débaucher Mustafa Suleyman, Karen Simonyan et plusieurs autres têtes pensantes de la startup « Inflection ». Mustafa Suleyman n’est autre que le co-fondateur de Deepmind (startup depuis acquise par Google et à l’origine du modèle Gemini) et le co-fondateur d’Inflection.

Et la décision de Satya Nadella surprend à plusieurs niveaux. D’abord, parce que l’éditeur a préféré débaucher l’essentiel des forces vives d’Inflection plutôt que de racheter directement la startup. Difficile de savoir si c’est parce que Microsoft n’était intéressée par aucune des technologies d’Inflection (mais alors pourquoi en récupérer les équipes ?) ou si c’est une stratégie pour éviter que la FTC, la CMA britannique et la Commission Européenne ne viennent reprocher à Microsoft de dévorer les jeunes pousses d’un marché naissant alors que les relations de l’éditeur avec OpenAI sont déjà scrutées de très très près.

Ensuite, parce que les équipes d’Inflection se sont finalement peu mises en évidence alors que le marché explosait l’an dernier. Le modèle LLM Inflection-2 est loin d’être aussi populaire que ceux d’OpenAI, Meta, Google, Mistral AI, Anthropic ou Cohere. Et son IA Pi, qui se veut empathique, n’est pas vraiment plus populaire. On notera par ailleurs qu’Inflection avait levé 1,3 milliard d’euros en juin 2023 et son principal investisseur était alors justement Microsoft. Il est quand même étrange de voir cet investisseur vider dans la foulée la startup de ces principaux talents.

Enfin, parce que la personnalité de Mustafa Suleyman est pour le moins clivante. En 2021, Google lui avait retiré toutes responsabilités managériales après de multiples plaintes d’intimidation et harcèlement. L’homme a depuis fait une amende honorable reconnaissant avoir eu des méthodes de management « peu constructives » et avoir depuis travaillé avec un coach pour évoluer « personnellement et professionnellement ». Pour couper court à toutes remarques, Satya Nadella précise dans son message interne : « Je connais Mustafa depuis plusieurs années et je l’admire beaucoup en tant que fondateur de DeepMind et d’Inflection, ainsi qu’en tant que visionnaire, créateur de produits et bâtisseur d’équipes pionnières qui se lancent dans des missions audacieuses ».

Mustafa Suleyman est donc nommé EVP et CEO de Microsoft AI. Il rapportera directement à Satya Nadella. Karén Simonyan devient « Chief Scientist » de Microsoft AI. Selon Bloomberg, une grande partie du staff d’Inflection fait également le voyage vers Microsoft.

Les équipes IA actuelles de Microsoft (Copilot, Bing, Edge), sous la direction de Mikhail Parakhin et Misha Bilenko, sont désormais rattachées à Microsoft AI et passent sous le commandement de Mustafa Suleyman.

Le CTO (directeur technique) de Microsoft, Kevin Scott, grand orchestrateur du rapprochement entre l’éditeur et OpenAI, demeure indépendant de Microsoft AI et poursuit ses activités de EVP (executive Vice President) IA chez Microsoft en charge de la stratégie globale du groupe en matière d’IA.

Et Satya Nadella de conclure, « nous avons une réelle chance de mettre au point une technologie que l’on croyait, il y a peu de temps encore, impossible et qui soit à la hauteur de notre mission : faire en sorte que les avantages de l’IA profitent à toutes les personnes et organisations de la planète, en toute sécurité et de manière responsable ».

